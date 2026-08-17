Más problemas para Zapatero: Julito Martínez deberá dar toda la información de la sociedad clave de la trama en Dubái

El verano no transcurre bien para Zapatero. Julio Martínez —'Julito'— ya recibió al verano empezando a aportar información sobre los negocios turbios de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, según pasan las semanas, la cosa se complica más para el expresidente socialista: la UDEF ha localizado los mails del número dos de Julito: Cristóbal Cano. Y el gerente del presunto testaferro de Zapatero —Cano— tuvo acceso a toda la información de la sociedad clave de la trama en Dubái. Se trata de la firma Landside, justo la que sigue negando a estas alturas Zapatero. Justo de la que dice que ni recuerda la comida a la que acudió para exigir su creación. Justo la que reside en un paraíso fiscal con cero control de los ingresos personales de cada uno. Y justo la que la UDEF considera que puede haber tenido un papel protagonista en el tránsito del dinero y negocios conseguidos por la trama. Y, por supuesto, al tener esta nueva fuente la policía, Julito no tendrá más remedio que colaborar también con la Justicia para aportar información de Landside si quiere confirmar un trato beneficioso en el caso.

No sólo Julito puede aportar información a la Justicia. Pero, si no lo hace Julito y lo hace otro, el beneficio penal no irá a manos de Julito Martínez, obviamente. El primero que aporta los datos es el que se lleva el premio. Así funciona el sistema. Y, ahora, la UDEF cuenta con otra vía de información para certificar lo ocurrida con una de las casi 40 sociedades que componen el tejido de presuntas instrumentales de Zapatero. Pero una clave: Landside en Dubái.

Se trata de una firma a la que la investigación confiere un papel principal. Un papel canalizador de los negocios y dinero procedente de la trama de Zapatero.

Es una mercantil cuyo misterio ha llevado al expresidente socialista a negar cualquier vinculación con ella, pese a que los mails lo desmienten por completo. Es más, ha llegado negar una comida en el restaurante Portofino en la que él exigió la creación de esta sociedad por su importancia absoluta.

Los correos de Cristóbal Cano

Pues bien, el número dos de Julito —el gerente Cristóbal Cano— tramitó toda la información de esa sociedad y, por lo tanto, puede dar a la Justicia, al menos, una parte importante de la información. Y eso significa que Julito tiene que dar todo el resto porque, en caso contrario, la Justicia puede considerar que la colaboración no es la idónea.

Libertad Digital publica hoy una muestra de los mails localizados en la cuenta de correo de Cano. Y allí se puede ver que, efectivamente, la sociedad fue creada en el seno de la trama y que él tuvo acceso a sus datos.

"Según se desprende de la cadena de correos electrónicos entre María Gertrudis Alcázar Jiménez, 'Gertru', secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, y Cristóbal Cano, gestor del entorno societario de Julio Martínez Martínez, ésta facilita el contacto del restaurante Portonovo, donde, según refiere, existen problemas de comunicación para realizar una reserva", recuerda la UDEF. Habla de la comida en el restaurante donde se exigió la sociedad de Dubai.

"Finalmente, la reserva se realiza y, para formalizarla, acude un escolta de José Luis Rodríguez Zapatero. La reserva es para dos personas, a nombre de Julio. Tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero, que concierta una reunión a la que tiene que acudir Julio Martínez Martínez", señala la UDEF.

La constitución de Landside Dubai

"Un día después, y según consta en un correo electrónico enviado por Tomás Guerrero Blanco y del que es destinatario Julio Martínez Martínez, le refiere que, 'según lo conversado ayer', le detalla toda la documentación precisa para constituir la sociedad en Dubái, solicitándole a continuación que se la envíe", explica la UDEF. "Asimismo, también se hace constar que le pone en contacto con los 'responsables de la zona franca' para que le guíen con el proceso de registro a través de su plataforma, teniendo que cumplimentar una serie de documentos". Pero, como se puede ver en el mail, todo eso figura rebotado en la cuenta de correo de Cristóbal Cano, con lo que hay una segunda fuente de información que puede aportar datos a la Justicia.

Correo sobre la documentación para constituir la sociedad en Dubái.

"En un breve espacio temporal, Tomás Guerrero Blanco remite nuevamente otro correo electrónico en el que detalla más específicamente el posible nombre de la sociedad dubaití, la dirección de contacto, etc. Al final del cuerpo del correo le pregunta si Manuel Martínez, hermano de Julio Martínez Martínez, consta en la sociedad española Idella Consulenza Strategica S.L.", explica la UDEF. Y, "como se observa en el siguiente correo electrónico, enviado por Cristóbal Cano a Tomás Guerrero, finalmente la sociedad radicada en Dubai se denomina Landside Dubái, FZCO y, según consta, estaría participada al 100% por la sociedad Idella Consulenza Strategica S.L. Al correo electrónico se adjunta un formulario denominado 'new branch resolution', necesario para abrir una sucursal de una sociedad extranjera en Dubái".