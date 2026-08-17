Mónica García cuestiona las 15 agresiones sexuales de Ceuta: "No han pasado por los puntos de violencia machista"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado al Gobierno de Ceuta que habilite "lugares y espacios seguros" para los inmigrantes que permanecen en la ciudad tras la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos. García ha vinculado esta medida también con la atención a las mujeres y menores que hayan podido sufrir agresiones sexuales, al tiempo que ha defendido que disponer de espacios estables permitiría a los servicios sanitarios realizar un seguimiento de la población y desarrollar "investigaciones epidemiológicas" para prevenir posibles brotes.

Las declaraciones se producen después de que la Guardia Civil haya elevado a 15 el número de agresiones sexuales registradas durante la crisis migratoria. Preguntada por cómo se está atendiendo a las niñas y mujeres que habrían sido víctimas de estas agresiones, García ha explicado que, según la información que recibió el domingo de la consejera de Salud de Ceuta, cinco mujeres habían sido atendidas en las casas de crisis y habían recibido "todas las garantías sanitarias para poder ser evaluadas".

📍La Guardia Civil dice que ha habido 15 violaciones en #Ceuta y Mónica García lo desmiente rebajando la cifra a 5. Cuando esta mañana le han preguntado, ha contestado que si son más y ella no lo sabía es porque "no han acudido a los puntos contra la violencia machista". pic.twitter.com/Kw3MqbDhnD — Susana Burgos (@burgosusana) August 17, 2026

La ministra ha admitido, no obstante, la diferencia entre ambas cifras. "Si la Policía tiene 15 y nosotros tenemos cinco, a lo mejor es que hay diez mujeres que no han pasado por el hospital o que no han pasado por los puntos de atención o los puntos de crisis de atención a la violencia machista", ha señalado. "Eso lo tendremos que ver", ha añadido.

Es precisamente a partir de esta discrepancia donde García ha insistido en la necesidad de que los inmigrantes permanezcan en espacios habilitados. "Necesitamos que esta gente esté en lugares seguros", ha afirmado. Y ha sostenido que "la mejor manera de proteger a las mujeres y la mejor manera de proteger a los menores es que estén en lugares y espacios seguros".

Según la ministra, la falta de espacios estables dificulta tanto la atención sanitaria como la detección de posibles casos de violencia. García ha explicado que hay menores que permanecen en playas, barrios o zonas industriales y que esta movilidad supone "uno de los principales impedimentos" para poder detectar, controlar y hacer un seguimiento de estas personas "desde el punto de vista humano y desde el punto de vista sanitario".

Por ello, ha vuelto a reclamar al Gobierno de Ceuta que ceda espacios para que los servicios sanitarios puedan atender a los inmigrantes "en condiciones dignas". García ha situado este asunto entre las principales prioridades de la respuesta sanitaria a la crisis.

La principal urgencia para Mónica García

"La principal urgencia es que los migrantes tengan techo", ha afirmado la ministra, para añadir que disponer de esos espacios permitiría a Sanidad no sólo proporcionarles "condiciones de salubridad", sino también realizar "esas investigaciones epidemiológicas que son fundamentales para que no tengamos en un futuro y podamos prevenir cualquier tipo de brote".

García también ha cuestionado la actuación del Gobierno de Ceuta por no haber habilitado antes estos espacios. La ministra ha asegurado que le "duele llegar 17 días después y que no haya espacios habilitados", a pesar de que ella misma no se desplazó a la ciudad autónoma hasta 16 días después del inicio de la crisis y tras las reiteradas reclamaciones de médicos y sindicatos. También ha criticado que la ciudad no haya sido "lo suficientemente ágil" para minimizar las imágenes de inmigrantes en las calles.

En este sentido, ha comparado la situación actual con la vivida en 2021, cuando, según la información que recibió durante su visita a Ceuta, la ciudad cedió polideportivos y otros espacios para albergar a un número similar de inmigrantes. "¿Por qué no ha sido la misma?", se ha preguntado García, para responder: "Habría que preguntárselo al señor Juan Jesús Vivas".

Sanidad niega el colapso

Las declaraciones de García llegan después de que la ministra negara que el sistema sanitario ceutí se encuentre en situación de colapso. Según ha explicado, durante los primeros días de la crisis se llegaron a atender 1.100 personas en un solo día, mientras que posteriormente la asistencia se ha situado entre 200 y 400 pacientes diarios, principalmente en Atención Primaria.

García ha defendido que el sistema ha podido mantener la asistencia ordinaria a los ceutíes gracias, entre otras medidas, al refuerzo de las plantillas. Sanidad ha contratado a 60 profesionales adicionales hasta el 31 de agosto y, según la ministra, las plantillas de urgencias se han reforzado un 17% y el resto un 11%.

La titular de Sanidad ha reconocido, sin embargo, el "sobresfuerzo" de los profesionales sanitarios. "Ese sobresfuerzo no puede ser el que sostenga el sistema", ha admitido, aunque ha defendido que precisamente ese esfuerzo ha permitido evitar el colapso y mantener la atención sanitaria a los residentes de Ceuta.