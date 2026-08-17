Mónica García, del activismo sanitario al fracaso de gestión: huelgas, médicos en contra y Ceuta como último estallido

La médica que llegó al Ministerio de Sanidad tras años fiscalizando la sanidad del PP afronta casi tres años después un mandato marcado por el enfrentamiento con los facultativos, huelgas, la batalla del Estatuto Marco, las polémicas del MIR, la crisis de Muface y una agenda de fuerte contenido ideológico. Ceuta, una de las pocas sanidades que dependen directamente de su departamento, se convierte ahora en el examen más incómodo de su gestión.

Mónica García llegó al Ministerio de Sanidad en noviembre de 2023 con una singularidad que parecía jugar a su favor: era médica y había construido buena parte de su carrera política alrededor de la sanidad pública. Anestesióloga del Hospital 12 de Octubre, protagonista de las mareas blancas y posteriormente líder de Más Madrid, había dedicado años a fiscalizar la gestión sanitaria de otros y especialmente la de Isabel Díaz Ayuso. Casi tres años después, el balance presenta una paradoja: la ministra médica mantiene uno de los mayores enfrentamientos recientes con los propios médicos mientras buena parte de su agenda se ha concentrado en batallas políticas e ideológicas y continúan abiertos algunos de los grandes problemas estructurales del sistema.

El conflicto con los facultativos constituye probablemente el mayor síntoma. La huelga médica de diciembre de 2025 abrió una escalada que continuó en 2026 con nuevos paros y una movilización que reunió a organizaciones como CESM, Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, Amyts, Sindicato Médico de Euskadi y O'MEGA. El enfrentamiento tiene como principal campo de batalla el Estatuto Marco, con discrepancias sobre las guardias de 24 horas, jornadas laborales, movilidad forzosa, retribuciones y la reclamación médica de una regulación propia.

La relación se deterioró todavía más después de que García afirmara en marzo de 2025 que los médicos no estaban mal pagados y comparara su situación con la de los ministros. La reacción profesional la obligó a rectificar públicamente: "Siento la comparación desafortunada", escribió posteriormente, para reconocer que un médico debería cobrar más que un ministro. El episodio resumió una relación cada vez más complicada entre una ministra procedente precisamente de la profesión y una parte significativa de sus antiguos compañeros.

Huelgas, MIR y Muface

El Estatuto Marco no ha sido el único foco. El MIR de 2026 estuvo rodeado de controversias por retrasos, problemas técnicos y cambios de última hora. La Asociación MIR España llegó a reclamar una auditoría externa, independiente y pública del proceso y denunció un "progresivo proceso de degradación institucional" de la Formación Sanitaria Especializada.

A ello se sumó la crisis de Muface, que necesitó seis meses y tres licitaciones para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria concertada de alrededor de un millón de funcionarios. García había defendido públicamente una transición progresiva desde el mutualismo hacia el sistema público y calificado Muface como un modelo menos eficiente. Finalmente, el Gobierno preservó el sistema mediante un nuevo concierto para 2025-2027 por 4.808,5 millones de euros, un 41,2% más que el anterior.

También continúa abierto el problema del acceso a medicamentos innovadores. Los datos del informe europeo WAIT correspondientes a 2024 situaron en 616 días el tiempo medio desde la autorización europea hasta la disponibilidad de determinados medicamentos innovadores en España, aunque el Ministerio ha defendido posteriormente métricas diferentes que muestran una importante reducción de los plazos.

Mientras tanto, los problemas tradicionales de la sanidad pública permanecen. Al cierre de 2024, cerca de 850.000 personas aguardaban una intervención quirúrgica, la espera media se situaba en 126 días y el 22,9% llevaba más de seis meses esperando. Son problemas cuya gestión está ampliamente descentralizada en las comunidades autónomas, pero que muestran que los grandes retos del Sistema Nacional de Salud continúan lejos de desaparecer.

Una agenda marcada por la batalla ideológica

Paralelamente, García ha convertido la relación entre sanidad pública y privada en una de las grandes batallas de su mandato. El Gobierno aprobó en febrero de 2026 el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, destinado a reforzar la gestión directa y restringir la utilización de fórmulas privadas en hospitales públicos. La ministra lo presentó como una victoria frente al lucro sanitario bajo una de sus consignas habituales: "La sanidad no se vende, se defiende".

Su política contra el tabaquismo, las restricciones al vapeo, sus planteamientos sobre psicofármacos o sus críticas al modelo sanitario madrileño han reforzado la imagen de un Ministerio extraordinariamente activo en el terreno regulatorio e ideológico. Sus detractores cuestionan, sin embargo, que esa intensidad haya tenido una correspondencia equivalente en la resolución de los grandes problemas asistenciales y laborales.

La contradicción resulta especialmente visible en la colaboración público-privada. Mientras García ha convertido su limitación en una de sus banderas, el propio sistema necesita recurrir a proveedores privados en determinados servicios. Y son precisamente Ceuta y Melilla, los dos territorios cuya asistencia sanitaria depende directamente de la Administración central, donde esa contradicción adquiere una dimensión especialmente incómoda.

Ceuta: donde ya no puede responsabilizar a las autonomías

Ceuta representa un caso excepcional. Su sanidad no depende de Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno ni de ningún otro presidente autonómico. Depende del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y, por tanto, directamente del Ministerio de Sanidad.

Los problemas preceden a la actual crisis migratoria. Ceuta y Melilla arrastran históricamente una ratio de médicos inferior a la media española y enormes dificultades para captar especialistas. Desde 2024 se han sucedido las denuncias profesionales por falta de facultativos, servicios deficitarios y dificultades para cubrir plazas. En 2025, sindicatos y médicos continuaron denunciando problemas estructurales y en marzo de 2026 representantes profesionales llegaron a describir la sanidad ceutí como un sistema "en punto muerto".

El conflicto alcanzó un nivel político extraordinario el pasado 16 de abril, cuando el Sindicato Médico de Ceuta pidió directamente la dimisión de Mónica García por el "deterioro sanitario en Ceuta y Melilla". Denunció falta de planificación de recursos humanos, escasez de especialistas y una precariedad estructural que, a su juicio, no estaba siendo solucionada por el Ministerio. Todo eso ocurrió antes de la actual emergencia migratoria.

Ceuta, el último estallido

La llegada masiva de inmigrantes de finales de julio ha actuado como una gigantesca prueba de estrés sobre un sistema previamente tensionado. Según las cifras ofrecidas por el propio Ministerio, durante el momento inicial llegaron a producirse más de 1.100 asistencias sanitarias, mientras posteriormente se han registrado jornadas de entre 300 y 400 atenciones. Profesionales y representantes políticos han denunciado además picos superiores a los 500 pacientes diarios en Urgencias.

El Colegio Oficial de Médicos reclama refuerzos procedentes de la Península y advierte del agotamiento de las plantillas. Su presidente ha resumido el problema con una frase demoledora: "Los refuerzos no pueden ser que la gente doble o no duerma".

A la presión asistencial se ha añadido ahora el riesgo epidemiológico. El Hospital Universitario afronta un brote de gastroenteritis y casos puntuales de tuberculosis y sarna, mientras el jefe de Medicina Preventiva alerta de "miles de personas sin salubridad" y califica la situación de "crisis humanitaria".

El Ministerio niega que exista técnicamente un colapso. Ingesa sostiene que alrededor de la mitad de las camas hospitalarias continúan disponibles y que la asistencia ordinaria funciona. Pero el Colegio de Médicos denuncia saturación, CESM habla de una situación "crítica" y reclama una intervención directa del Ministerio, y el Sindicato Médico había pedido ya cuatro meses antes la dimisión de García por el deterioro del sistema.

La presión ha terminado llevando a la ministra a desplazarse a Ceuta en pleno mes de agosto, más de dos semanas después de la entrada masiva que desencadenó la actual emergencia. Allí tendrá que enfrentarse sobre el terreno a una realidad diferente a las polémicas mantenidas durante años con los gobiernos autonómicos: esta vez la sanidad cuestionada depende directamente de su departamento.

Mónica García llegó al Ministerio después de años explicando cómo debían gestionar la sanidad los demás. Casi tres años después, afronta huelgas y un enfrentamiento profundo con parte de la profesión médica, mientras siguen abiertos problemas como el Estatuto Marco, la escasez de profesionales o el acceso sanitario y farmacéutico. Ceuta, donde los médicos habían pedido su dimisión antes incluso de la emergencia migratoria, se ha convertido ahora en el examen más incómodo de su mandato.