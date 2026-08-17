Puente arremete contra Vivas por exigir soluciones y culpa a Feijóo de "contaminarlo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido al ultimátum lanzado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al Gobierno de Pedro Sánchez con un ataque al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Puente considera que el dirigente ceutí ha endurecido su posición porque está "contaminado" por Feijóo y ha reclamado "paciencia" mientras el Ejecutivo trata de resolver la crisis migratoria.

En una entrevista con Europa Press, el ministro también ha rechazado que Marruecos organizara la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio. Según su versión, el episodio respondió a una combinación de factores y terminó desbordando la capacidad de respuesta de las autoridades.

Puente responde al ultimátum de Vivas atacando a Feijóo

Vivas, presidente de Ceuta por el PP, ha dado al Gobierno un plazo de 30 días para devolver la ciudad autónoma a la normalidad ante las consecuencias de la crisis migratoria. También ha anunciado su intención de trasladar la situación a la Justicia y a las autoridades europeas.

La respuesta de Puente no ha sido anunciar nuevas medidas, sino cuestionar el cambio de posición del presidente ceutí. El ministro sostiene que el Gobierno está poniendo "todos los medios necesarios" y que ahora hay que tener "paciencia".

Puente ha atribuido además el endurecimiento de Vivas a Feijóo. "Está contaminado" por el líder del PP, ha afirmado.

El ministro ha ido más allá al asegurar que Feijóo tiene "una capacidad tremenda de contaminar y contagiar a todo el mundo en su estrategia" y que, en su opinión, "con Vivas también lo está consiguiendo".

Vivas, según Puente, tiene derecho a "exigir" al Ejecutivo, aunque el ministro insiste en que el Gobierno está actuando para resolver el problema.

Niega que Marruecos estuviera detrás

Puente tampoco comparte la interpretación de que la entrada masiva de migrantes fuese una operación organizada por Marruecos. El ministro considera que el episodio tuvo varias causas y rechaza situar al Gobierno marroquí detrás de lo ocurrido.

"No estamos en la tesis de que esto haya sido algo organizado, sino que responde, como digo, a múltiples factores", ha señalado.

Entre esos factores sitúa el empobrecimiento de las localidades marroquíes próximas a Ceuta y la sentencia del Tribunal Supremo que impedía las denominadas devoluciones en caliente de quienes alcanzaban la ciudad a nado.

A su juicio, esta combinación generó un "efecto llamada" entre quienes vieron una oportunidad de entrar en territorio español. Puente considera que se trata de una cuestión "tremendamente compleja" que se ha tratado de simplificar.

El ministro admite, no obstante, que el episodio terminó desbordando a las autoridades. Según sus cifras, unas 72.000 personas entraron en Ceuta en un solo día, en un flujo que se prolongó durante casi 24 horas.

Defiende a Marruecos y señala a Estados Unidos e Israel

A pesar de la gravedad de la situación, Puente mantiene que las relaciones con Marruecos son "excelentes" y que el país vecino continúa siendo para España un "aliado imprescindible".

El ministro asegura que la respuesta de Rabat está siendo "comprometida con el problema" y defiende mantener la colaboración entre ambos países para evitar que se repitan situaciones similares.

Al mismo tiempo, Puente ha señalado a Estados Unidos e Israel. Sin acusarles de haber organizado el episodio, ha afirmado que los gobiernos de Donald Trump y Benjamín Netanyahu estaban "interesados" en que sucediera algo así y que posteriormente se "aprovecharon" de la situación para criticar a España.

Puente ha recordado las críticas formuladas por el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, después de la entrada masiva en Ceuta. También ha mencionado las declaraciones de Trump sobre la situación en la ciudad autónoma.

El ministro insiste en que no existe una única explicación y habla de "una mezcla de factores".

"Ceuta y Melilla" antes de Marruecos

Puente ha defendido asimismo la españolidad de Ceuta y Melilla frente a las declaraciones de miembros del Gobierno marroquí que han cuestionado su pertenencia a España. "Forman parte del país desde antes de que Marruecos existiera como Estado", ha afirmado.

El ministro también ha respondido a quienes reclaman mayor contundencia frente a Marruecos. En este sentido, ha recordado que las pérdidas territoriales españolas en África durante el siglo XX se produjeron bajo la dictadura de Francisco Franco.

"Esa dialéctica patriótica de vamos a ir contra esta gente, de que tenemos que ser más firmes, ya la conocemos", ha señalado. "Más firmeza que la dictadura no creo que exista y sin embargo perdimos todos los territorios que teníamos en África durante esa época".

Frente a esa estrategia, Puente defiende que un Gobierno que dialogue y negocie con los países vecinos está en mejores condiciones para garantizar la soberanía española.

El Bernabéu, favorito de Puente para la final

El ministro también se ha pronunciado sobre la sede de la final del Mundial de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos.

Puente apuesta por el Santiago Bernabéu, aunque reconoce que desconoce los criterios que utilizará la FIFA para adoptar la decisión. Desde el punto de vista deportivo, considera que el estadio del Real Madrid es "insuperable".

"No hay mayor símbolo en el mundo del fútbol que el Santiago Bernabéu", ha sostenido.