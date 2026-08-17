El presentador y humorista Héctor de Miguel Martín, más conocido como Quequé, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo día 30 de noviembre para responder de un delito de coacciones sobre la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, hechos por los que se enfrenta a una posible condena de entre dos y cuatro años de cárcel.

La referida citación, a la que ha tenido acceso Europa Press, la ha fijado el Tribunal de Instancia Sección de lo Penal Plaza Número 4 de Valladolid a través de una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso la citada agencia en fuentes jurídicas.

En la misma, "conforme lo dispuesto en el art. 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y teniendo en cuenta los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones fijadas, se señala para el inicio de las sesiones del juicio oral el próximo día 30 de noviembre a las 09:30 horas, que tendrá lugar en calle Angustias, 40-44-Sala 001".

A tal efecto, se propone citar a las partes personadas y a los acusados personalmente, en el domicilio designado, librándose al efecto las comunicaciones que correspondan. Se libran los despachos oportunos para asegurar la práctica de las pruebas propuestas y admitidas.

La Fiscalía de Valladolid solicita una pena de dos años de prisión para el presentador y humorista por coacciones. La acusación pública ha reclamado asimismo la inhabilitación especial del acusado para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de su empleo o profesión durante el tiempo de la condena y, en concepto de responsabilidad civil, la obligación de indemnizar a la querellante en la cantidad de 6.000 euros por los perjuicios y el daño moral ocasionados. En el escrito de acusación, figura como responsable civil de estos hechos a la entidad Cadena SER, empresa para la cual trabaja el comunicador.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la propia Polonia Castellanos, ha elevado la petición de condena a cuatro años de prisión por dos delitos diferentes. En concreto, ha solicitado dos años por un delito de incitación al odio y otros dos años por el delito de acoso, además de una multa de 24 meses y una indemnización de 12.000 euros en favor de la víctima.

Fianza de 8.000 euros

El magistrado instructor decretó en su momento la apertura del juicio oral tras constatar la existencia de indicios de criminalidad contra el investigado por los hechos denunciados. El auto requería al acusado y a la entidad responsable civil para que prestasen una fianza de 8.000 euros con el objetivo de asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias.

El procedimiento tiene su origen en las diligencias previas abiertas tras la denuncia interpuesta por la representación legal de la afectada contra Héctor de Miguel y la Sociedad Española de Radiodifusión en Madrid. La decisión de seguir procedimiento contra el humorista se produjo meses después de que este declarara por videoconferencia, como investigado, desde los juzgados para responder únicamente a preguntas de la jueza instructora y de su representación legal.

"Ha quedado demostrado que es muy valiente para incitar a las masas pero luego en el cara a cara es bastante cobarde", afeó entonces públicamente Castellanos, quien insiste en el daño causado por el humorista por incitar a sus seguidores a insultarla por teléfono después de que esta anunciara una querella contra él por haber hecho apología en favor de dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a los sacerdotes por pederastia, si bien la Audiencia Provincial de Madrid archivó en 2025 el caso al no apreciar delito de odio.

Sin embargo, el mensaje del humorista se tradujo en más de 1.200 llamadas que el teléfono de la Asociación de Abogados Cristianos recibió en un mismo día y que, como así denunció entonces su presidenta, afectaron de un modo "totalmente insostenible" a su vida y le hicieron temer por su integridad y la de sus hijas.

Para Castellanos, el comportamiento del humorista no tiene justificación en una época en la que "todo el mundo dice que hay que proteger y salvaguardar la integridad y el honor de las mujeres", de ahí que, insistió, no se puede tolerar que una persona, amparándose en el humor, acose de forma pública y reiterada a una mujer, sobre todo tras la creación por parte del Gobierno de un Ministerio de Igualdad.

Detenido el 15 de julio

Se da la circunstancia de que el acusado fue detenido la noche del pasado día 15 de julio por la Policía Nacional en Salamanca, su ciudad natal, en ejecución de una orden de busca y captura dictada por el órgano judicial madrileño.

Tras pasar a disposición judicial, el magistrado de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Salamanca acordó al día siguiente su puesta en libertad. En su comparecencia, el investigado se acogió a su derecho a no declarar, pero facilitó un domicilio donde poder ser notificado, de forma que quedó a disposición del juez de Madrid que dictó la orden de busca y captura en el marco de las diligencias por desobediencia que instruye por desoír los requerimientos para que cumpliera la pena que le fue impuesta en una sentencia condenatoria.