El envalentonamiento de Pedro Sánchez con Georgia Meloni, la primera ministra de Italia, por cerrar el espacio Schengen con España debido a la invasión de Ceuta, ha llevado a que más de 4.600 viajeros procedentes de Italia hayan sido identificados desde el sábado 8 de agosto en aeropuertos españoles, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

En concreto, hasta este domingo 16 de agosto, la cifra de personas a las que se ha solicitado la documentación a su llegada a España era de 4.646. En total, se han controlado 409 vuelos y 637 agentes han participado en esta tarea. Desde el viernes han superado este trámite 624 pasajeros, de los cuales la mayoría (253) han llegado en cuatro aviones al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y en el aeropuerto del Prat (Barcelona) se han tenido que identificar otros 98 nacionales de terceros países de seis vuelos distintos.

Lo mismo ha pasado en el aeropuerto de Alicante, donde han sido 23 los pasajeros afectados, de seis vuelos distintos; en el de Bilbao, con ocho personas que viajaban en cuatro vuelos diferentes; en el de Sevilla, donde se ha aplicado controles a 18 personas procedentes de tres aviones, y en Málaga, en el que se han contabilizado 28, de tres vuelos distintos. Por su parte, en Valencia se han aplicado controles a dos pasajeros de un solo vuelo.

De los aeropuertos de las Islas Baleares, el que mayor número de identificaciones ha registrado ha sido el de Mallorca (nueve pasajeros en un vuelo), mientras que en Menorca solo se ha visto afectado un pasajero. En Ibiza se registró un vuelo sin que hubiera pasajeros de terceros países identificados.

En Canarias, el reparto es el siguiente: ocho, de cinco vuelos, en el de Tenerife Sur; 11 identificaciones en el aeropuerto de Lanzarote de dos aviones; y una persona de un vuelo registrado en Fuerteventura. En Gran Canaria se identificó también a dos personas de un vuelo llegado a la isla.

El restablecimiento temporal de los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre España e Italia entró en vigor el sábado 8 de agosto. El Gobierno de Pedro Sánchez mantendrá estos controles hasta el próximo 7 de septiembre a la espera de que Italia retire la suspensión del espacio Schengen a España que adoptó como medida de seguridad tras la invasión de más de 80.000 inmigrantes llegados desde Marruecos a Ceuta el 30 y el 31 de julio.