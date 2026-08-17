Vox pide al Supremo que declare la "competencia irrenunciable" de la JEC y la obligue a actuar por la Ley de Nietos

El partido político Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para que este órgano declare la "competencia irrenunciable" de la Junta Electoral Central (JEC) y la obligue a actuar al respecto del "incremento irregular" de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes en el Extranjero (CERA) a causa de la conocida como Ley de Nietos.

El partido de Santiago Abascal ya presentó una denuncia ante la JEC en la que pedía que el órgano actuase y auditase las inscripciones en el censo electoral por la conocida como Ley de Nietos. Esta fue denegada pero obtuvo el voto particular de cuatro magistrados que consideraban necesario estudiar las altas en el CERA acogiéndose a la ley. Se trata de una norma impulsada en el año 2022 por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, que estaría supuestamente manipulando el censo electoral por medio del voto CERA; es decir, el voto extranjero. La ley permitirá votar a nietos de españoles que no hayan pisado España.

En un recurso al que ha tenido acceso Libertad Digital, el partido pide que se anule la resolución de la JEC en la que se declaraba incompetente para auditar las altas en el censo electoral provocadas por esta norma. Así, exige al Supremo que declare la "competencia irrenunciable" del órgano arbitral y le inste a llevar a cabo las acciones pertinentes para descubrir si se está llevando a cabo la manipulación del censo.

Este recurso se ampara en el voto particular de cuatro de los trece vocales de la JEC que sí que consideraban pertinente investigar el caso. Estos advertían que se ha producido un "incremento irregular" en las altas en el censo a raíz de la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños. En concreto, esta instrucción fue firmada por Sofía Puente, hermana del titular de la cartera de Transportes. La hermana de Óscar Puente también ha sido denunciada por haber realizado una instrucción de la norma que supuestamente abría los beneficiarios de la ley a un número indeterminado, vulnerando presuntamente la voluntad del legislador. Los cuatro vocales aseguraban que ese hecho podría ser foco de investigación por la JEC.

El recurso de Vox pide que el Supremo inste a la JEC a realizar las acciones necesarias para "asegurar la limpieza, transparencia, legalidad y objetividad del proceso electoral, vulnera el derecho de sufragio". Algo que, considera, es su labor como órgano arbitral electoral español, por lo que habría faltado a su deber declarándose incompetente para estudiar el caso. El recurso recuerda que la JEC está integrada "en su mayoría" por magistrados del propio Tribunal Supremo, por lo que insta al Alto Tribunal a corregir la resolución de sus compañeros, vocales de la Junta.

El partido pedía que la JEC ordenase la documentación necesaria a consulados, ayuntamientos y encargados del Registro Civil "para que sólo se tramiten las altas censales cuando el optante haya probado la causa del exilio exigida por la Ley de Memoria Democrática", esto es, por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación o identidad sexual, "y no cuando esa causa se haya meramente presumido".

Además, pide que se recoja "la identidad del votante, la trazabilidad del voto, la seguridad e integridad en la custodia del mismo, en iguales términos que se realiza para los españoles que residen dentro del territorio nacional, con intervención de autoridades y funcionarios revestidos de la necesaria competencia y responsabilidad".

