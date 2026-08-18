24 militares en Ceuta sufren un brote de sarna en medio de denuncias por pésimas condiciones

El Ministerio de Defensa ha confirmado que 24 militares del contingente desplazado a Ceuta para apoyar a las fuerzas de seguridad han contraído sarna. Según el departamento, dos de los casos son anteriores a la entrada masiva de inmigrantes y la infección no está relacionada con el contacto que los militares hayan podido mantener con las personas llegadas recientemente.

El Ministerio de Defensa ha informado de los casos después de que la Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) solicitaran información sobre la situación sanitaria del personal desplegado en la ciudad autónoma.

El departamento señala que la sarna es una infección común en zonas de elevada humedad y asegura que ya se han adoptado medidas para atender a los militares afectados y para higienizar las instalaciones utilizadas por el contingente.

Todos los militares diagnosticados están recibiendo el tratamiento recomendado por las autoridades sanitarias. Además, la Jefatura de Sanidad de la Comandancia General de Ceuta ha establecido un protocolo específico para evitar la aparición de nuevos casos.

Este procedimiento tiene como objetivos prevenir nuevos contagios, detectar de forma temprana a los militares que presenten síntomas y establecer un mismo circuito de actuación en todas las unidades desplegadas.

Defensa insiste en que los casos no guardan relación con el contacto mantenido con los inmigrantes llegados a Ceuta durante los últimos días. De los 24 militares afectados, dos ya habían contraído la infección antes de la entrada masiva de inmigrantes.

La UMT sitúa los primeros casos en una compañía

La confirmación del Ministerio llega después de que la Unión de Militares de Tropa comunicara que al menos 14 militares de una misma compañía del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 habían resultado afectados.

En su comunicado, la asociación apuntó a las condiciones de alojamiento de parte del personal desplegado el pasado sábado 15 de agosto como posible origen del contagio. Según la UMT, los militares fueron alojados en la antigua Batería de Costa K-8, en García Aldave.

La organización sostuvo que se trata de unas dependencias habitualmente en desuso y afirmó que presentaban problemas de mantenimiento higiénico, además de antecedentes de plagas y una situación de hacinamiento.

Estas afirmaciones corresponden a la UMT y no coinciden con la explicación ofrecida por el Ministerio de Defensa, que ha señalado que la infección no está relacionada con el contacto de los militares con los inmigrantes.

La Asociación de Tropa y Marinería Española también había advertido previamente de la posible aparición de enfermedades contagiosas, entre ellas sarna, entre los militares desplazados a Ceuta. La organización había reclamado al Ministerio información precisa sobre los posibles casos.

AUME pide aplazar los actos de la Legión

La situación sanitaria se produce mientras continúa el despliegue de efectivos militares en Ceuta para apoyar a las fuerzas de seguridad ante la llegada de inmigrantes.

En este contexto, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha solicitado la suspensión o el aplazamiento de los actos previstos para el 20 de septiembre con motivo del aniversario de la Legión en Ceuta.

La petición afecta, al menos, a la participación y organización de las unidades que actualmente se encuentran desplegadas y que, según la asociación, están sometidas a una elevada carga de trabajo debido a la situación existente en la ciudad autónoma.

AUME considera que mantener los preparativos del acto junto con las tareas derivadas del despliegue supone una sobrecarga para estas unidades. La asociación ha reclamado que se tenga en cuenta la situación actual del personal militar antes de mantener su participación en la celebración.

Mientras tanto, Defensa mantiene activado el protocolo sanitario establecido por la Jefatura de Sanidad de la Comandancia General de Ceuta para controlar los casos detectados y reducir el riesgo de nuevos contagios entre los efectivos desplazados.