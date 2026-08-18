El lucrativo negocio de la inmigración ilegal: cobraban 200 euros por cruzar a Francia

Dos personas han ingresado en prisión provisional y una tercera está investigada por formar una organización dedicada al traslado irregular de personas migrantes desde Alicante hasta Francia que habría conseguido un beneficio de unos 100.000 euros cobrando 200 euros por cada viaje.

En colaboración con las autoridades galas, la Policía Nacional ha informado este martes de que la red realizó más de 20 traslados fronterizos irregulares desde Alicante y que el principal investigado fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera de la Junquera-Le Perthus con varias personas en situación irregular.

🚩La cooperación internacional entre @policia y @PoliceNationale ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a favorecer la #migración irregular entre #España y #Francia 🔹 Más de 20 traslados fronterizos irregulares

🔹 3 detenidos, 2 en prisión provisional

🔹… pic.twitter.com/K6yVn7cXcR — Policía Nacional (@policia) August 18, 2026

La operación arrancó tras detectar la policía francesa numerosos cruces fronterizos realizados por un vehículo sospechoso vinculado al principal investigado, tras lo cual se descubrió que entre mayo y junio ese hombre realizó al menos siete desplazamientos con más de una veintena de traslados irregulares.

Las autoridades francesas emitieron una Orden Europea de Investigación para la práctica de entrada en el domicilio del principal investigado así como la obtención de información financiera, y en dicho registro en Alicante los agentes hallaron 3.190 euros en efectivo, documentación personal y relativa a vehículos, un paquete de tarjetas ofreciendo servicios de taxi con el número de teléfono utilizado por el investigado y un juego de llaves de otro vehículo de su propiedad.

De esta manera se ha desarticulado una organización criminal integrada por tres personas, actualmente dos de ellas en prisión provisional, que presuntamente cobraban 200 euros por cada migrante trasladado entre España y Francia, y transportaban entre cinco y seis personas en cada viaje.

Los agentes estiman que la organización habría obtenido unos beneficios cercanos a los 100.000 euros, en una operación donde el análisis de cuatro cuentas bancarias de los investigados deberá permitir avanzar en la determinación del alcance económico total.