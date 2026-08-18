El Supremo sienta un precedente contra machistas condenados que se escudaron en la Ley Trans

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que sienta un precedente contra un hombre que se cambió de sexo acogiéndose a la Ley Trans después de haber maltratado a su expareja. El hombre alegó ante el Alto Tribunal que, al ser una mujer, no podía ser condenado por un delito de violencia de género, pero el Supremo dictamina que el cambio de sexo no tiene carácter retroactivo, por lo que el hombre sí que era un varón cuando llevó a cabo los hechos ratificando así la condena de un Juzgado de lo Penal de Castellón, que ya fue avalada por la Audiencia Provincial.

En una sentencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el Supremo también sienta un precedente contra aquellos hombres que hayan decidido hacer uso de la norma aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de primero cambiar de sexo y después realizar un acto de violencia machista. "No puede aplicarse el cambio de sexo para neutralizar una condena por delito correspondiente a la violencia de género, en los dos casos siguientes: a) Cuando los hechos hayan ocurrido cuando el autor del delito era varón, a tenor de sus datos registrales, en el momento de los hechos, pues el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos. b) Cuando el cambio de sexo sea una operación registral civil previa al delito, llevada a efecto con la intencionalidad de defraudar la ley", sentencia.

En este mismo sentido, aclara que la intención de defraudar a la ley se encuentra delitimitada por el Código Civil: "El fraude de ley se produce cuando una persona realiza un acto aparentemente amparado por una norma jurídica, pero con la finalidad de conseguir un resultado prohibido por otra norma o contrario al ordenamiento jurídico, derivándose su regulación del art. 6.4 del Código Civil, en tanto establece que 'Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir'".

18 meses de prisión por golpearle la cadera

La sentencia del Supremo recoge a su vez la dictada por el Juzgado de lo Penal de Castellón y ratificada por la Audiencia Provincial, que condenaba al varón a nueve meses de prisión por un delito de violencia de género sobre su expareja, y a la misma pena por un delito de violencia doméstica sobre su hija. Según recuerda el Supremo, los hechos fueron los siguientes: