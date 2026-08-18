El exjefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Juan Manuel Serrano, ha asistido este martes en la Audiencia Nacional al segundo clonado de su teléfono móvil, que le fue requisado durante el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) realizó en la sede socialista de Ferraz. El exalto cargo de Moncloa ha pedido que se realice un "expurgo" para evitar que se conozcan sus mensajes personales, entre los que se podrían encontrar sus conversaciones con Pedro Sánchez.

El que fuera presidente de Correos y uno de los presuntos participantes de las cloacas del PSOE se encuentra imputado por haber creado un puesto presuntamente a dedo para Leire Díez. A raíz de la incautación de los móviles de Leire Díez, ya se han conocido numerosos mensajes intercambiados entre ambos mientras que Díez cobraba de Correos y sus gestiones se circunscribían supuestamente a servir a los intereses del PSOE de Sánchez.

El expresidente de la empresa pública y una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez en La Moncloa ha llegado a las 9:50 horas a la Audiencia Nacional acompañado de su letrado, Bernardo del Rosal. Este ha asistido al segundo clonado de su teléfono móvil, ya que el primero de ellos se realizó sin la presencia de Serrano. Así, el juez de la Audiencia Nacional ordenó un segundo clonado del teléfono móvil, que se está realizando en estos momentos en la sede judicial y que durará, según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital, unas "7 u 8 horas", tiempo en el que el móvil será custodiado por la letrada de la Administración de Justicia. Tras el clonado, Juanma Serrano podrá recoger una copia, algo para lo que se encuentra citado para este miércoles a las 10:30 horas.

El letrado defensor ha pedido que se realice "un expurgo" y que la UCO solamente analice los mensajes que tengan relación con la causa en la que se encuentra investigado en los informes que pueda redactar posteriormente con la información obtenida del teléfono móvil. Así, Serrano intenta evitar que se conozcan los mensajes privados y de su actividad en La Moncloa si es que estos no se encuentran relacionados con las cloacas del PSOE, causa en la que se encuentra investigado por el juez Santiago Pedraz.

La UCO podrá ahora acceder al contenido del teléfono móvil, ya que, a pesar de haber realizado un primer clonado en la operación en la que se registró la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz —momento desde el que el móvil se encuentra incautado por la UCO y no ha podido ser utilizado por Serrano—; este no podía ser utilizado porque no había estado presente el imputado, Juan Manuel Serrano. Con este segundo clonado, según apuntan las citadas fuentes, lo habitual es que la UCO realice una investigación pormenorizada del contenido y otorgue un informe al juez instructor informándole de las conclusiones. Una vez el magistrado tenga en su poder el informe, este podría llamar a declarar a Serrano en calidad de investigado.

Mediante el expurgo, Serrano quiere evitar la publicación de mensajes personales, un hecho que ya ocurrió con el clonado del teléfono móvil de Gertrudis, la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en la causa de Plus Ultra.