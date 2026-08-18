La Justicia se satura en Ceuta: 96 muertos, 23 investigados y un incremento en las agresiones sexuales

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido nuevos refuerzos para los tribunales en Ceuta después de tomar constancia de la situación en la que se encuentra la ciudad autónoma tras la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos. La Justicia ya investiga 96 fallecimientos, 23 detenidos que han pasado a disposición judicial y 15 "diligencias urgentes". Además, se destaca la preocupante situación en el Juzgado que investiga las presuntas agresiones sexuales, que han sufrido un incremento desde la llegada masiva de inmigrantes.

Según ha informado la Comisión mediante un comunicado, la situación actual de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta es de saturación tras "la crisis migratoria ocurrida los días 30 y 31 de julio de 2026 en esta ciudad autónoma". "El informe advierte de que lo sucedido esos días ha afectado de manera extraordinaria al desarrollo del servicio público de justicia, especialmente a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia y, particularmente, a la prestación del servicio de guardia. En la semana comprendida entre el 30 de julio y el 5 de agosto se han incoado 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 diligencias previas derivadas de personas detenidas y puestas a disposición judicial y 15 diligencias urgentes por hechos acontecidos esos días; mientras que en la semana comprendida entre el 5 y el 11 de agosto se han recibido 72 atestados con detenidos o citados", aseveran desde el máximo órgano de gobierno de los jueces.

En este sentido, pone de relevancia las medidas adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, encargado también de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; así como de las demás autoridades judiciales encargadas. Sin embargo, el CGPJ considera necesaria "la adopción de medidas de mayor duración y estabilidad". Estas serían medidas de refuerzo como comisiones de servicio, con o sin relevación de funciones, a favor de magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia. Estas medidas ya se sumarían a la ya adoptada: la incorporación de un servicio de guardia de magistrados y funcionarios.

Incremento de las agresiones sexuales

El informe al que hace referencia el Consejo asevera que la situación es preocupante en el Tribunal de Instancia de Ceuta con competencia en materia de violencia sobre la mujer, "debido al incremento de la carga de trabajo recibida como consecuencia de la crisis migratoria, especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales, y ante el próximo cese del juez en expectativa de destino que presta servicios de refuerzo".

Por todo ello, la Comisión Permanente considera necesario implementar una comisión de servicio de un juez para apoyar al Servicio de Guardia de las plazas de Instrucción de Ceuta, así como otra comisión de servicios específica para la plaza con competencia en materia de Violencia Sobre la Mujer para la tramitación de los delitos de abusos sexuales, y lo pone en conocimiento de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y del presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta.

También ha acordado poner en conocimiento del letrado director del Servicio Común de Tramitación, del secretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la necesidad de incrementar con personal experimentado de forma temporal, tanto de funcionarios como con un letrado de la Administración de Justicia, hasta la superación de la crisis, el número de efectivos necesarios para la tramitación de los procedimientos judiciales. Tal y como solicitaron los jueces de Ceuta, la petición de refuerzo de funcionarios se concreta en un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial.

Igualmente, se ha puesto en conocimiento del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños la necesidad -puesta de manifiesto igualmente por los jueces de Ceuta- de incorporar dos intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial para el servicio de guardia.