Diez fotos de Sánchez con condenados e imputados que no molestan a Óscar Puente mientras ataca al Rey
Mientras el ministro de Redes Sociales - y Transportes solo si sobra algo de tiempo - ataca al Rey por una imagen con un comunicador, recordamos parte del álbum de imágenes de Pedro Sánchez con delincuentes presuntos, confesos e incluso condenados que, oh sorpresa, no le parecen "líneas rojas" a Oscar Puente.
Ábalos
Empezamos por los condenados: el pasado 7 de abril comenzó el juicio por la trama de las mascarillas en el Tribunal Supremo con el exministro de Transporte, José Luís Ábalos. La sentencia se conoció el pasado 22 junio: 24 años de prisión para el exministro al concluir que formaba parte de una organización criminal en la que se repartía las funciones con Koldo y Aldama para cometer graves delitos de corrupción. El Supremo consideró probado los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de Ábalos de 10.000 euros y la contratación de dos conocidas del exministro socialista en empresas públicas: Jessica Rodríguez y Claudia Montes.
Koldo
El asesor de Ábalos, Koldo García, estaba también acusado en el mismo juicio por la trama de las mascarillas en el Supremo, y la sentencia decretó 19 años de prisión por formar parte de una organización criminal en la que se repartía las funciones con el propio Ábalos y con Aldama para cometer graves delitos de corrupción. Koldo era uno de los 'cuatro del Peugeot' es decir, de los que recorrieron España con Pedro Sánchez en la campaña de las primarias del PSOE. En uno de sus libros el presidente llegó a decir de él que es "un gigante del socialismo".
Aldama
En 2024 se publicó la foto que demuestra que Pedro Sánchez y Víctor de Aldama se conocían, una imagen que generó una fuerte polémica política en el marco del caso Koldo, pero que al parecer no le parece a Puente cruzar ninguna línea roja. El presidente y el también condenado Aldama —aunque por su colaboración con la Justicia se le ha rebajado la pena y no tendrá que entrar en la cárcel— se fotografiaron juntos el 3 de febrero de 2019 en el Teatro La Latina de Madrid, durante un acto de presentación de la candidatura de Pepu Hernández a la alcadía de la capital. Víctor de Aldama fue el comisionista clave de una red de corrupción que utilizó su relación con altos cargos del Ministerio de Transportes para conseguir contratos públicos de mascarillas por más de 54 millones de euros durante la pandemia a cambio de pagar sobornos millonarios —como un chalet o alquileres de lujo— al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Tras verse implicado también en un millonario fraude de hidrocarburos, Aldama decidió confesar ante la Justicia sus delitos de organización criminal, cohecho e información privilegiada, señalando además que la trama financió ilegalmente al PSOE y salpicando directamente al presidente Pedro Sánchez —quien niega conocerle a pesar de la foto juntos en 2019—.
Álvaro García Ortiz
En noviembre de 2025, García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos cometido en su calidad de servidor público. Este hecho le convirtió en el primer fiscal general del Estado de la historia de España en ser confirmado como un delincuente y condenado con multa económica e inhabilitado durante dos años. Durante todo el proceso Pedro Sánchez y su Gobierno han defendido a capa y espada a "su" fiscal general —el propio presidente lo calificó así— e incluso han defendido su inocencia después de la condena.
El expresidente socialista de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE en Extremadura fue condenado a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación relacionados con el enchufe del hermano de Sánchez. El PSOE lo mantuvo como candidato en las elecciones autonómicas del pasado año, en la que el presidente del Gobierno participó en varios mítines.
David Sánchez
Aunque no hay imágenes del presidente junto a su hermano David, la relación es tan cercana que no hacen falta testimonios gráficos de ella. El menor de los Sánchez también ha sido condenado, en su caso a 9 años de inhabilitación por la Audiencia Provincial de Badajoz, al ser considerado cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa. El tribunal determinó que participó conscientemente en un proceso de selección "maquillado" para ocupar un puesto directivo de nueva creación en la Diputación de Badajoz —coordinador de conservatorios— diseñado de manera arbitraria para favorecerle. Su implicación se debió a que su postulación y la posterior aceptación del puesto resultaron imprescindibles para que los responsables políticos consumaran el plan delictivo de crear una plaza a medida y vacía de contenido laboral real, si bien quedó absuelto del delito de tráfico de influencias por falta de pruebas.
Santos Cerdán es el ejemplo perfecto para iniciar el capítulo de imputados, ya que el que fuera secretario de Organización del PSOE hasta poco antes de su propia entrada en prisión no sólo está bajo investigación dentro de piezas separadas relativas a presuntos amaños en adjudicaciones de obra públicas o las cloacas del partido gestionadas por Leire Díez, sino que, como decimos, fue el primero en disfrutar de la hospitalidad de Soto del Real.
Begoña Gómez
La mujer del presidente del Gobierno se encuentra inmersa en un proceso judicial que ha instruido el juez Juan Carlos Peinado, pero que ha sido ratificado en numerosas ocasiones por las instancias superiores. De hecho, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento de Gómez para ser juzgada por jurado popular por delitos de tráfico de influencias y malversación. Junto a ella también se encuentra procesada su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés aunque este último evitó por el momento el juicio.
José Luis Rodríguez Zapatero
El pasado mes de mayo estalló en todo su esplendor el caso Plus Ultra al conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional situó al socialista como el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" relacionada con el rescate millonario de la aerolínea. Las sospechas sobre el rescate y sobre el papel de Zapatero vienen de mucho antes, pero eso no ha impedido al PSOE usar al expresidente como reclamo electoral en muchos mítines.
Leire Díez
El otro caso que afecta al Gobierno tiene que ver con las presuntas cloacas del Partido Socialista constituidas para obstaculizar procesos judiciales que afecten al entorno del PSOE o al propio Pedro Sánchez y que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Leire Díez está imputada en una causa que investiga supuestos delitos de cohecho, intermediación de comisiones ilegales entre empresas privadas y la Administración, y presuntas extorsiones a mandos de la Guardia Civil, abogados, jueces…