Diez fotos de Sánchez con condenados e imputados que no molestan a Óscar Puente mientras ataca al Rey

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Aldama

En 2024 se publicó la foto que demuestra que Pedro Sánchez y Víctor de Aldama se conocían, una imagen que generó una fuerte polémica política en el marco del caso Koldo, pero que al parecer no le parece a Puente cruzar ninguna línea roja. El presidente y el también condenado Aldama —aunque por su colaboración con la Justicia se le ha rebajado la pena y no tendrá que entrar en la cárcel— se fotografiaron juntos el 3 de febrero de 2019 en el Teatro La Latina de Madrid, durante un acto de presentación de la candidatura de Pepu Hernández a la alcadía de la capital. Víctor de Aldama fue el comisionista clave de una red de corrupción que utilizó su relación con altos cargos del Ministerio de Transportes para conseguir contratos públicos de mascarillas por más de 54 millones de euros durante la pandemia a cambio de pagar sobornos millonarios —como un chalet o alquileres de lujo— al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Tras verse implicado también en un millonario fraude de hidrocarburos, Aldama decidió confesar ante la Justicia sus delitos de organización criminal, cohecho e información privilegiada, señalando además que la trama financió ilegalmente al PSOE y salpicando directamente al presidente Pedro Sánchez —quien niega conocerle a pesar de la foto juntos en 2019—.