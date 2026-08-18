Leire Díez malversó dinero público de Correos para "proteger" a Juanma Serrano después de que este la enchufara

La trama Hirurok malversó contratos públicos de Correos a través de Leire Díez después de que el presidente de la empresa pública y exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, enchufase a la fontanera socialista. La "misión principal" de ese dispendio público era "proteger" a Serrano al frente de Correos.

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

El que fuera una de las personas más cercanas al presidente del Gobierno en Moncloa y uno de los presuntos participantes de las cloacas del PSOE se encuentra imputado por haber creado un puesto presuntamente a dedo para Leire Díez. Juanma Serrano se encuentra citado este martes ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional para realizar un clonado del teléfono móvil que le fue requisado durante el registro de la sedee dee Ferraz. A raíz de la incautación de los móviles de Leire Díez, ya se han conocido numerosos mensajes intercambiados entre ambos mientras que Díez cobraba de Correos y sus gestiones se circunscribían supuestamente a servir a los intereses del PSOE de Sánchez.

Según un oficio de la UCO de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Libertad Digital, la fontanera utilizó su enchufe para contratar un despacho de abogados elegido junto al expresidente de la SEPI con el objetivo de "proteger" a Juanma Serrano, que se encontraba al frente de Correos.

"Desde febrero de 2022, LEIRE habría mantenido contactos con Juan Antonio Carrillo Donaire 26 (en adelante CARRILLO) de SDEP para concretar un encargo al despacho en relación con un acuerdo entre Correos y la editorial Vicens Vives. En estos encargos, LEIRE explicitó que su principal misión era 'proteger' al presidente SERRANO y que la forma de articular este encargo se materializaría en dos contratos menores: la emisión de un informe jurídico sobre el borrador de convenio existente y un segundo para redactar el convenio propiamente dicho. Igualmente, LEIRE hizo constar que deseaba que SDEP se convirtiese en el 'despacho de referencia' para cuestiones tales como el 'asesoramiento director a la presidencia' de la empresa pública", expone la UCO.

Este hecho se demuestra en los mensajes interceptados por la UCO en el teléfono móvil de Leire Díez. Así, esta envía un mensaje a Juan Antonio Carrillo Donaire en el que le expresa que su "principal misión" es proteger a "nuestro presidente", el de Correos, Juan Manuel Serrano. El letrado le responde: "Me parece perfecto, Leire. Y muy agradecido". Además de utilizar medios públicos con el único objetivo de "proteger" a una persona cercana a Pedro Sánchez, Leire Díez y Vicente Fernández escogieron minuciosamente a los encargados de hacerlo; ya que estos habrían pagado una supuesta comisión ilegal a la trama Hirurok a cambio de la consecución del contrato público.

"Dos días después, CARRILLO y VICENTE —Fernández— conversaron sobre este encargo de LEIRE. CARRILLO expresó que podía cumplir ambos encargos (formulación de un informe jurídico y la redacción del borrador del acuerdo con Vicens Vives) en el marco de un contrato menor "de 15 mil". Seguidamente, CARRILLO le preguntó a VICENTE por qué porcentaje le parecía oportuno "%SdP % VFG". Esto parece constituir una referencia a qué porcentaje de la cuantía contratada iría al despacho SDEP y qué porcentaje iría a Vicente Fernández —como mordida ilegal a cambio del contrato—. A esto, VICENTE cedió la iniciativa a CARRILLO "lo que tú digas", y añadió que quería "abrir una línea del trabajo con Correos" y darle "una cobertura jurídica a un tema tan trascendente xa [sic.] Juanma" (SERRANO) por al menos '2 años'", continúa el informe.

Confirma el enchufe en Correos

Este mismo oficio confirma que la plaza de Correos a la que accedió Leire Díez estaba realizada ad hoc para la fontanera socialista, ya que incluso ella misma conoció y modificó la oferta de empleo para adaptarla a su currículum y así poder acceder a ella. "LEIRE habría mantenido una serie de comunicaciones con José Luis PÉREZ PASTOR, Vicesecretario de Correos, en relación con la elaboración de un borrador de 'perfil de Relaciones Institucionales', a la postre, el puesto que iba a ser ostentado por LEIRE. En ese momento, el Vicesecretario de Correos llegó a exponerle a LEIRE que 'modifica lo que estimes'", ahonda el informe certificando que el puesto estaba realizado específicamente para la fontanera.