NEOS se une a Iñaki Arteta contra la "manipulación" del relato del Gobierno sobre ETA

La Fundación NEOS ha firmado un convenio de colaboración con el Archivo Audiovisual de las Víctimas del Terrorismo en España (archivoau.org) impulsado por el cineasta y documentalista vasco Iñaki Arteta. En virtud de dicho acuerdo, NEOS le ha entregado la recaudación obtenida en el concierto solidario Aires Españoles, celebrado el pasado mes de abril en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, para continuar con el desarrollo de este archivo que recoge, conserva y pone al servicio de las futuras generaciones los testimonios de quienes sufrieron la violencia terrorista a causa de defender España, la libertad y el Estado de Derecho.

El proyecto constituye uno de los mayores esfuerzos independientes de preservación de la memoria de las víctimas del terrorismo en nuestro país y hoy ya cuenta con más de 500 testimonios de víctimas, familiares, periodistas, policías y otras personas afectadas por el terrorismo desde distintos ámbitos de la sociedad. Junto a NEOS, la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero y la Agencia Zertior fueron los responsables de promover este concierto benéfico con el propósito de respaldar con la música esta iniciativa esencial para la defensa de la verdad, la memoria y la dignidad de las víctimas. Gracias a la generosidad de los asistentes y colaboradores, la totalidad de los fondos recaudados se ha destinado al desarrollo y ampliación de este archivo audiovisual.

Con motivo de la entrega, Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación NEOS, destacó que "la memoria de las víctimas del terrorismo forma parte del patrimonio moral de nuestra democracia. No podemos permitir que el paso del tiempo, la indiferencia o la manipulación del relato diluyan la verdad de lo que ocurrió. La única verdad del terrorismo son las víctimas. El trabajo que realiza Iñaki Arteta es un servicio extraordinario a España y a las generaciones que tendrán la responsabilidad de custodiar nuestra historia".

Por su parte, María San Gil, vicepresidenta de la Fundación NEOS y directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo CEU-CEFAS, subrayó que "las víctimas fueron durante muchos años la referencia moral frente al terrorismo y hoy siguen siendo la mejor guía para comprender nuestra historia reciente. Conservar sus testimonios y hacerlos accesibles es una tarea imprescindible para evitar el olvido y para que los jóvenes conozcan la verdad de lo sucedido". Estas reflexiones coinciden con la importancia que viene defendiendo públicamente de transmitir la memoria de las víctimas a las nuevas generaciones.

Iñaki Arteta agradeció el apoyo recibido y destacó la importancia de que la sociedad civil se implique activamente en la conservación de la memoria de las víctimas. "La memoria y el testimonio personal de las víctimas del terrorismo son absolutamente fundamentales. Habrá libros, películas y trabajos académicos, pero el testimonio directo de quienes sufrieron esta tragedia es una de las claves para entender no solo el drama, sino también el contexto en el que se produjo", señaló.

"La memoria no es negociable"

El cineasta recordó además que el Archivo Audiovisual de las Víctimas del Terrorismo nace con vocación de permanencia e independencia. "La memoria no es negociable. Cuando se intenta consensuar políticamente, se acaba recortando por intereses ideológicos o partidistas. Por eso este archivo es independiente y queremos que siga siéndolo", afirmó.

Los fondos entregados por la Fundación NEOS permitirán continuar con las labores de grabación, catalogación y conservación de estos testimonios, así como avanzar en su futura puesta a disposición para fines educativos, históricos y de investigación. "Cada día que pasa desaparecen partes de la historia. Por eso seguimos grabando testimonios y buscando fondos. Es ahora o nunca", concluyó.

Con esta iniciativa, la Fundación NEOS reafirma su compromiso con la defensa de la verdad, la libertad y la memoria de las víctimas del terrorismo, apoyando proyectos que contribuyen a fortalecer la conciencia democrática y a transmitir a las futuras generaciones una historia basada en los hechos y en el respeto a quienes padecieron la violencia terrorista.