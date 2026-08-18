Ceuta y la obscenidad moral y política

¿Cómo una nación que consiguió en pocos años pasar de una dictadura a una democracia parlamentaria con defectos pero sin apenas sobresaltos –si se exceptúa a ETA y otros terrorismos–, algo admirado e imitado en el mundo, ha terminado degenerando en una entidad política y moral obscena en la que tanto el gobierno como las instituciones y los propios ciudadanos exhiben sin pudor, sin sentido alguno de culpa y sin repugnancia insuperable un suicidio sin causa?

La nación española lleva al menos dos siglos aniquilándose, incapaz de reponerse eficazmente y de enfrentarse diligentemente a un ataque orquestado por enemigos externos e internos que la condujo a la tragedia de perder la Hispanidad americana y asiática. Ya en la Guerra Civil estuvimos a punto de perder la integridad nacional. Ahora, estamos inmersos en un proceso de descomposición del que Ceuta es sólo el más infame movimiento.

La diferencia esencial es que antes de ahora trataban de ocultarse hipócritamente las miserias y las mezquindades porque se sabía y se creía que eran perversas. Se conservaba un cierto sentido moral que está desapareciendo por completo de la vida española. Ahora el mal es ya transparente, se impone, se muestra sin complejos y sin razones, y contamina a todos los actores de la vida nacional convirtiendo en obscenos por acción u omisión incluso a los ciudadanos que se resignan a dejar de ser un cuerpo libre y digno sin esperar nada a cambio.

Lo que está pasando en Ceuta es obsceno. Los romanos creían que obsceno tenía que ver con lo que ocurre fuera de la escena porque no debía ser visto. No era su etimología precisa, que se refería al mal agüero, a la repugnancia, a la impudicia. Pero, en parte, se encuentra con lo oculto, lo que no está la vista precisamente porque es real. A la gente bajo tiranía sólo hay que darle espectáculo, lo que puede verse porque ya está debidamente escenificado.

Pero lo de Ceuta es otra cosa. Nada es ocultado, porque no se puede o no se quiere. Dejación de funciones, tal vez traición, mentira, abusos, desfachatez, sumisión a poderes externos; todo ello, hace dos décadas solo, debía ser escondido porque la gente, los ciudadanos, entendían, eran sensibles, valoraban. Ahora, Ceuta lo ha dejado claro, todo ello, no necesita ser tapado, encubierto, disimulado.

La invasión de Ceuta, imposible sin la complicidad de un Reino vecino, el de Marruecos, es una obscenidad porque se ha hecho a la luz y con taquígrafos y, en vez de ser simulado, ha sido exhibido y utilizado como prueba suficiente de que hay un poder que no teme consecuencia alguna, que se sabe impune, que anuncia su voluntad sin miedo a nada ni a nadie.

La invasión de Ceuta, que sigue hoy y seguirá mucho tiempo en la conciencia española de quienes comprenden que ninguna nación puede subsistir en esta obscenidad política y moral, es también la obscenidad de un gobierno que parece aceptar cosas tan escandalosas como que un Rey de España no puede viajar a una ciudad española como es Ceuta y que aturde alabando al Reino vecino que lo ha invadido y presume de su impunidad.

La obscenidad ha llegado a un punto insuperable cuando una ministra, Mónica García, ha llegado a acusar a la propia Ceuta y sus instituciones municipales de ser el origen del problema, no su víctima. El invadido es culpable de la invasión. Como no puede negarse lo que ha sucedido, se culpa al que sufre las consecuencias para eludir toda responsabilidad. Ya se hizo con ETA, acorralando la dignidad de las víctimas y su básico derecho al reconocimiento del dolor sufrido.

La obscenidad ha subido de tono porque nadie ha ocultado la insoportable gravedad de las escenas que han convivido en la percepción de los espectadores, no solo españoles. Mientras decenas de miles de magrebíes se adueñaban de las calle de Ceuta, un presidente del Gobierno se bañaba en una casa a gastos públicos pagados al margen de cualquier sufrimiento ceutí, esto es, español, y todo un Jefe de Estado, un Rey, al que se prohíbe visitar la españolísima Ceuta (desde 1640, cuando menos), no suspendía sus vacaciones para estar al menos pendiente a lo que se soportaba en Ceuta.

La obscenidad es el resultado no solo de las malas acciones de una casta política infame y sin precedentes conocidos en la historia reciente. Es la resultante, además, de la indiferencia de esa indecorosa ralea por respetar siquiera las más mínimas formas, por hipócritas que sean, que hasta ahora habían regido la vida pública. Falsa, cierto, pero respetuosa. El respeto al ciudadano ha desaparecido. Todo le está permitido a unos gobernantes que desprecian a los gobernados a los que someten a la más vil impotencia para defenderse.

Lo de Ceuta será un antes y un después. Ya lo es. Es un suicidio nacional promovido y amparado por un gobierno y sus cómplices, en otros partidos, en los partidos de la oposición y en las instituciones. Y es además la evidencia de que la base nacional, fundamento de toda democracia que se precie, puede ser devastada por un gobierno felón y por unos ciudadanos de a pie, aislados, ignorantes de su historia e incapaces de rebelarse. Pocos saben que Ceuta no está y nunca estuvo en territorio marroquí. Fue Portugal y es España, nunca fue Marruecos.

Ya deberíamos haber salido a la calle defendiendo elecciones generales para defender a Ceuta. Es obsceno que no lo hayamos hecho.