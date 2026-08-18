"Siguen entrando nadadores": la Guardia Civil exige a Sánchez y a Marlaska 200 agentes más en Ceuta

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez un refuerzo permanente de la plantilla de la Guardia Civil en Ceuta de al menos 200 agentes, además de más medios materiales y la ampliación de los espigones del Tarajal para reforzar físicamente la frontera marítima. Así lo han trasladado en una rueda de prensa el secretario de Organización Nacional de AUGC, Germán Gómez, y el delegado de la asociación en Ceuta, Rachid Sbihi, quienes han advertido, además, de que "siguen entrando nadadores" en la ciudad estos días.

Han rechazado detallar el número de accesos que se producen y aclarar si, tras la instalación de la barrera neumática como elemento de contención fronterizo en el mar, los agentes han procedido a la devolución en caliente de los inmigrantes. En este sentido, han emplazado a la prensa a preguntárselo al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Desde la asociación de la Benemérita han insistido en que la ciudad necesita contar con una dotación estable de efectivos y recursos suficientes para afrontar el control fronterizo. "El cálculo que hace la delegación en Ceuta de AUGC, en un estudio, ciframos en 200 agentes adicionales, de forma permanente, aquí en nuestra ciudad", ha señalado el delegado en la ciudad, quien ha recordado que esta reivindicación se mantiene desde hace más de una década. La asociación también ha reclamado un incremento de los medios materiales, especialmente de las embarcaciones destinadas a la vigilancia de la frontera marítima.

El representante de AUGC en Ceuta ha puesto como ejemplo la embarcación que se incorporó al dispositivo fronterizo hace escasos meses y que, según ha señalado, quedó inoperativa apenas dos días después de su llegada. A su juicio, la vigilancia de la frontera no puede depender de "bulos, desinformaciones y anuncios por redes sociales", sino que requiere medios permanentes y adecuados.

Protección a los agentes

Uno de los principales ejes de la comparecencia ha sido la petición de protocolos claros y seguridad jurídica para los guardias civiles destinados al control fronterizo. "Sobre todo insistimos en que haya protocolos claros y seguridad jurídica para los agentes que trabajan en la frontera", ha señalado Gómez, quien ha reclamado que no vuelvan a repetirse situaciones como las derivadas de la tragedia del Tarajal de febrero de 2014.

En aquella jornada, 15 inmigrantes murieron cuando trataban de acceder a Ceuta a través del espigón del Tarajal, en un intento de entrada en el que la Guardia Civil empleó material antidisturbios, entre ellos pelotas de goma y botes de humo, para frenar a los inmigrantes. La actuación del dispositivo fue posteriormente investigada judicialmente y 16 guardias civiles, entre ellos varios mandos, fueron imputados en el procedimiento abierto para determinar posibles responsabilidades por homicidio imprudente y denegación de auxilio. La causa terminó archivada después de un largo proceso judicial.

AUGC ha utilizado este episodio como ejemplo de la incertidumbre a la que, a su juicio, se enfrentan los agentes cuando tienen que actuar en la frontera. "Aquella famosa tragedia, que hubo compañeros que estuvieron años pidiendo perjuicios hasta que al final todo se resolvió, por lo que decimos siempre, por la falta de unos protocolos claros sobre cómo actuar en esa frontera", ha afirmado Gómez.

Desde la asociación consideran necesario que los agentes conozcan con precisión "cómo deben actuar ante los intentos de entrada" y qué respaldo jurídico tienen sus actuaciones para evitar que decisiones adoptadas en situaciones de máxima presión puedan derivar posteriormente en procedimientos judiciales.

Más espigones de protección

La otra gran reivindicación de AUGC pasa por ampliar de forma efectiva los espigones del Tarajal, una medida que la organización asegura reclamar desde 2014. "Llevamos desde el 2014, si no estoy equivocado, pidiendo y reclamando" la ampliación de los espigones, ha señalado Gómez. Para la asociación, la instalación de la actual barrera neumática en el mar no constituye una solución suficiente para impedir los intentos de entrada por vía marítima.

"Insistimos en las reclamaciones que la AUGC lleva años haciendo, que son mejoras de infraestructuras, concretamente la mejora de los espigones, no solamente con las meras boyas que se han puesto ahora", ha explicado el delegado de la asociación en Ceuta. A su juicio, la ampliación de los espigones supondría un elemento disuasorio y una barrera física frente a los intentos de entrada de personas por el mar desde Marruecos.