Alarma sanitaria en Ceuta: "Hay bastantes casos de fiebre" cuyo origen los médicos no saben determinar

La situación sanitaria en Ceuta se complica a medida que continúan en las calles personas llegadas durante la entrada masiva de inmigrantes. La consejera de Sanidad de la ciudad autónoma, Nabila Benzina Pavón, ha advertido de las dificultades que afrontan los servicios de salud para controlar posibles contagios al no disponer de un espacio donde realizar un seguimiento sanitario de estas personas.

"Cuanto más personas estén deambulando por la calle, sin un recinto donde podemos hacer un control sanitario, es mucho más complicado", ha explicado Benzina en La noche de Cuesta. La consejera ha asegurado que desde Salud Pública están reforzando los controles y realizando trabajos asistenciales junto a Médicos Mundi, además de llevar a cabo un estudio epidemiológico para conocer el alcance de la situación.

Según ha explicado, los servicios sanitarios pueden controlar a las personas que presentan infecciones, pero resulta mucho más difícil hacer seguimiento de quienes han estado en contacto con ellas. "Controlamos a los infecciosos porque los tenemos delante, pero el control de las personas de contacto se hace inviable", ha señalado. "¿Cómo controlas a la población de contacto que está deambulando sin un entorno fijo? Es muy complicado", ha añadido.

Fiebre sin diagnóstico

La consejera también ha explicado que los médicos están detectando numerosos casos de fiebre cuyo origen todavía se desconoce, una situación que, según ha reconocido, genera cierta preocupación entre los profesionales sanitarios.

"Nos han dicho, esto ya nos lo dicen los médicos, que ha habido muchos casos de fiebre que no saben cuál es el diagnóstico", ha afirmado Benzina, que ha precisado que se trata de "bastantes casos".

Ante esta situación, Salud Pública ha adquirido vacunas y ha comenzado a administrarlas a la población que puede ser controlada con mayor facilidad. La consejera ha señalado que muchas de estas personas "no están filiadas", lo que dificulta todavía más el seguimiento sanitario.

Por ello, los primeros controles se están realizando en los recursos destinados a menores. "Estamos haciendo pruebas de tuberculina, las pruebas mantos, y también vacunando a la población que tenemos más controlada", ha explicado.

"No se ha hecho nada"

Benzina también ha valorado las medidas planteadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de reunirse con él durante su visita a Ceuta. A su juicio, las propuestas planteadas son aplicables y dependen fundamentalmente de una decisión política.

"Todas estas medidas es cuestión de voluntad, es cuestión de voluntad política", ha afirmado la consejera. "Aquí no se ha tenido voluntad de nada", ha añadido.

La responsable de Sanidad de Ceuta ha criticado además que, pese a las visitas de miembros del Gobierno a la ciudad autónoma, la situación no haya experimentado cambios. "Los recursos, las capacidades las tienen, los gobiernos centrales las tienen. Pero no se ha hecho nada", ha denunciado.

"Aquí ha venido un tercero de ministros a decirnos que sí, muy bien, pero que la situación sigue igual. No ha habido ningún cambio al respecto", ha insistido Benzina, que ha recordado que la crisis se prolonga ya durante unos 20 días.

Alarma sanitaria entre los ceutíes

La situación también está provocando preocupación entre la población de Ceuta. Preguntada por si los ciudadanos están acudiendo más a los servicios sanitarios debido al estrés generado por la situación, Benzina ha explicado que, por el contrario, hay ceutíes que están evitando acudir al hospital por miedo a infectarse.

"Los ceutíes dicen que les cuesta ir más porque no saben si se van a infectar con algo", ha señalado. La consejera ha hablado de una "alarma social, sanitaria" y ha asegurado que los ciudadanos están "muy preocupados".

Una preocupación que, según ha advertido, afecta especialmente a las personas con patologías previas. "Sobre todo por personas que tendrán de alto riesgo como puede ser diabetes u otras enfermedades crónicas y les cuesta mucho más ir al hospital", ha explicado.

Benzina ha aclarado además que los datos que maneja Salud Pública no permiten determinar con precisión otras posibles enfermedades, ya que los equipos que trabajan en la calle realizan fundamentalmente labores preventivas y de triaje. Para establecer diagnósticos más complejos, ha indicado, sería necesario que los pacientes pasaran por un hospital y fueran sometidos a las pruebas correspondientes.

La consejera ha concluido agradeciendo el apoyo recibido por los ciudadanos y ha lanzado un mensaje a quienes han mostrado su solidaridad con Ceuta: "Muchísimas gracias a todas las personas que se han volcado con el pueblo ceuta".