Alerta por el brote de sarna entre los militares desplegados en Ceuta: podría haber más de 60 afectados

La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) ha advertido de que el brote de sarna entre los militares desplegados en Ceuta podría afectar a más efectivos de los confirmados hasta ahora.

Según ha explicado a EFE Antonio Seoane, representante de la asociación, actualmente hay "unos veinticuatro casos" en los que la enfermedad ya se ha desarrollado, a los que se suman alrededor de otros 40 efectivos que presentan síntomas. El alcance definitivo del brote, sin embargo, todavía resulta difícil de determinar debido al tiempo que puede transcurrir entre el contagio y la aparición de los primeros síntomas.

ASFASPRO ha exigido al Ministerio de Defensa que asuma responsabilidades por lo sucedido y ha rechazado cualquier intento de desligar los contagios de las condiciones en las que se está desarrollando el despliegue.

Seoane sostiene que, independientemente de si la transmisión se produjo por contacto directo entre los propios efectivos o por las condiciones de las instalaciones utilizadas, "el Ministerio tiene una responsabilidad y no puede ni eludirla ni olvidarla ni taparla".

El representante de la asociación también ha criticado que los militares destinados en Ceuta estén padeciendo una enfermedad que ha definido como "prácticamente del siglo XIX". A su juicio, una situación de estas características "no obedece a un Ejército moderno, del siglo XXI".

Por este motivo, ASFASPRO reclama que no se utilicen alojamientos, colchones o literas que no hayan sido tratados previamente cuando exista algún tipo de riesgo sanitario.

Jornadas de más de trece horas

Las críticas de la asociación no se limitan al brote de sarna. Seoane ha denunciado también las condiciones laborales de los militares desplazados, que en algunos casos están realizando jornadas superiores a las trece horas diarias.

ASFASPRO reclama que, una vez finalizado el dispositivo, el Ministerio de Defensa establezca algún tipo de compensación económica por los servicios extraordinarios prestados. "Una dieta de manutención al 100 % no paga el sobreesfuerzo", ha señalado Seoane.

La asociación ha pedido además al departamento que intervenga ante la posible utilización de la antigua Fábrica de Harina para hacer frente a la situación de la inmigración en Ceuta, ante las consecuencias que esta medida podría tener para las familias de militares que residen en la ciudad autónoma.

En cuanto a la alimentación de los efectivos, Seoane reconoce que las condiciones han mejorado respecto a los primeros días del despliegue. No obstante, ha incidido en que, después de más de dos semanas de despliegue, deben mantenerse unas condiciones adecuadas.