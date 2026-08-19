Correos adjudicó 24 millones de euros a la empresa de la trama Koldo siendo presidente Juanma Serrano

La empresa pública Correos adjudicó un contrato por valor de más de 24 millones de euros durante la pandemia a Soluciones de Gestión, la empresa que la trama Koldo utilizó para cobrar comisiones ilegales mediante la venta de mascarillas a la Administración. Cuando se adjudicó el contrato, Correos se encontraba bajo la dirección de Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez investigado por su presunta participación en la trama de las cloacas del PSOE.

Juan Manuel Serrano dio el salto desde la Jefatura de Gabinete de la Ejecutiva Federal socialista de Sánchez a la Presidencia de Correos en julio de 2018, cuando el líder de los socialistas llegó al Gobierno. Tras su paso por Correos, cargo que dejó en diciembre de 2023, ha ocupado distintos puestos de designación gubernamental como ser consejero de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Serrano está siendo investigado en la Audiencia Nacional tanto por su participación con la trama SEPI como por su contribución a las cloacas supuestamente lideradas por Leire Díez y Santos Cerdán.

Según recogió la Unidad Central Operativa (UCO) en los sucesivos informes en los que investigó las adjudicaciones públicas otorgadas por la Administración a Soluciones de Gestión, Correos pagó 24,2 millones de euros a la empresa con la que el empresario Víctor de Aldama —con la colaboración de Koldo García y José Luis Ábalos— surtía de mascarillas a la Administración. La sentencia del Tribunal Supremo condenó a los tres integrantes de la trama Koldo por cobrar mordidas a cambio de facilitar la adjudicación de los contratos.

Si bien, en un principio, el contrato de Correos formalizado en marzo de 2020 formaba parte de la investigación; el mismo fue desechado de la investigación y no formó parte del juicio que tuvo lugar en el Supremo. A día de hoy, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno continúa investigando varias ramificaciones de la trama Koldo, entre las que se encuentra una causa centrada en las adjudicaciones de compra de material sanitario.

La vinculación de Serrano con el juicio a la trama Koldo se dio debido a la petición de la defensa del exasesor ministerial a que este declarase en calidad de testigo en el Supremo. Finalmente, la letrada Leticia de la Hoz desistió a última hora de llamarlo como testigo, por lo que el exjefe de Gabinete de Sánchez no acudió a testificar al Alto Tribunal.

Actualmente, De la Hoz se encuentra investigada en la misma causa de las cloacas en la que está imputado Serrano por haber perpetrado un supuesto intento de soborno a Carmen Pano. El soborno a la empresaria iría dirigido a intentar que esta cambiase su declaración en sede judicial en la que apuntaba a que había hecho entrega de 90.000 euros en efectivo al PSOE en su sede nacional de la madrileña calle de Ferraz.

Juanma Serrano ha asistido este martes a la Audiencia Nacional para estar presente durante el clonado de su teléfono móvil. La defensa del expresidente de Correos ha pedido que se realice un expurgo de la información que obtenga la UCO del teléfono con el fin de evitar que se analicen mensajes que no estén vinculados a la causa de las cloacas del PSOE.