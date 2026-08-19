Decenas de inmigrantes de la invasión de Ceuta llegan a la Península en 'pateras taxi'

Varios agentes de la Guardia Civil de Ceuta han interceptado una embarcación de recreo con siete inmigrantes a bordo y dos presuntos patrones que había zarpado desde los acantilados de la sirena con rumbo directo a las costas peninsulares, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado consultado por Libertad Digital, en el que piden refuerzos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska para combatir la inmigración ilegal.

Los hechos ocurrieron el lunes por la mañana, cuando agentes de la 2ª Compañía Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, integrados en una patrulla de costas, observaron con ayuda de prismáticos a un grupo de siete u ocho personas junto al mar, cerca de las cuales había dos garrafas de color naranja compatibles con combustible.

Según el relato de AUGC, el grupo subió posteriormente hasta el edificio de la sirena, donde permaneció durante unos quince o veinte minutos manipulando teléfonos móviles, y después descendió de nuevo hacia la orilla por el lado opuesto del acantilado, fuera de la vista de los agentes.

Minutos más tarde, tres personas bordearon el acantilado, recogieron las garrafas y desaparecieron. Apenas tres minutos después, una embarcación de recreo de fibra y de color blanco zarpó con rumbo directo a la Península. Al advertir la presencia de la Guardia Civil, el patrón intentó regresar a tierra realizando maniobras evasivas y dos de los ocupantes se arrojaron al agua. Poco después, la embarcación zozobró y el resto de las personas que viajaban en ella cayeron también al mar.

La intervención concluyó con la interceptación de dos presuntos patrones y siete inmigrantes, sin que se tenga constancia de heridos de gravedad. Los agentes documentaron la actuación mediante vídeos y fotografías que han sido incorporados a la instrucción del correspondiente atestado.

Recado a Marlaska

La asociación de la Benemérita ha felicitado a los guardias civiles de la patrulla de costas y a los componentes del Servicio Marítimo que participaron en la actuación, y ha destacado su capacidad de observación, su paciencia y la anticipación ante los movimientos detectados.

La asociación ha señalado que las mafias de tráfico de personas están utilizando embarcaciones con destino directo a la Península para eludir los controles en las ciudades e introducir irregularmente a inmigrantes en territorio peninsular. Ante esta situación, ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reforzar los medios marítimos, terrestres y aéreos disponibles en la frontera sur y reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo por la exposición del personal destinado en estos dispositivos.