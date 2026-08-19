El incendio de Cáceres arrasa 2.200 hectáreas y amenaza con obligar a evacuar a otras 1.200 personas

El incendio forestal declarado en Pinofranqueado (Cáceres) ha calcinado ya unas 2.200 hectáreas y mantiene activa la emergencia ante el avance de las llamas. La Junta de Extremadura prepara la posible evacuación de Nuñomoral, donde viven cerca de 1.200 personas, mientras continúan los trabajos para contener el fuego.

El dispositivo desplegado en Cáceres cuenta con 23 medios aéreos y 217 efectivos. Desde la noche del martes trabajan también en la zona dos batallones de la Unidad Militar de Emergencias, con 150 efectivos y dos buldóceres.

A este operativo se suman 60 efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que disponen de dos helicópteros y dos hidroaviones, además de 30 agentes de la Guardia Civil.

El incendio ha afectado a seis viviendas y los trabajos se concentran en frenar su avance, sin descartar que las llamas puedan entrar en la provincia de Salamanca. La zona noreste preocupa especialmente por la cantidad de combustible disponible y por la proximidad de una población.

La Agencia Estatal de Meteorología ha señalado la existencia de una "ventana de oportunidad que se abrirá esta tarde", en referencia a unas condiciones que podrían facilitar las labores de extinción.

En Castilla y León también se trabaja desde el martes en la construcción de cortafuegos para evitar que el incendio pueda afectar a su territorio.

La Junta prepara la evacuación de Nuñomoral

La Junta de Extremadura mantiene la Situación Operativa 2 nivel 2 del Plan Infocaex tras la reunión del Comité de Coordinación Operativa Integrada celebrada este miércoles.

Hasta el momento han sido evacuadas unas 700 personas de diez alquerías: Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal.

También ha sido desalojado El Cottolengo, un centro benéfico que acoge a personas con discapacidad.

Ante la evolución del incendio, el Gobierno autonómico prepara la previsible evacuación de Nuñomoral, localidad que cuenta con cerca de 1.200 habitantes. La Junta ha apelado a la "responsabilidad" y la "cordura" de los vecinos que todavía permanecen en sus domicilios.

Huesca inicia los primeros realojos

La situación es diferente en el incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca, donde comienzan este miércoles los primeros realojos. El fuego obligó a evacuar a 1.046 personas de 19 núcleos.

Los vecinos de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Bailo, Arbués, Alastuey y Larués podrán regresar progresivamente a sus viviendas a lo largo del día.

En total, 378 personas tienen previsto volver a sus casas este miércoles. A ellas podrían sumarse otras 168 residentes en Triste, La Peña Estación, Yeste y Anzánigo, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha señalado que se ha producido un avance "importante" en la lucha contra el incendio y que los trabajos realizados "han funcionado". El fuego se encuentra en fase de estabilización.

No obstante, las próximas horas siguen siendo determinantes debido a las condiciones meteorológicas previstas. El incendio ha afectado a unas 18.400 hectáreas.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas superiores a 38 grados, una humedad relativa inferior al 15 % y viento del sur seco. El dispositivo mantendrá seis helicópteros trabajando de forma simultánea y alrededor de una veintena de medios aéreos.

Estabilizado el incendio de Ponteareas

En Pontevedra, el incendio forestal declarado en Ponteareas ha quedado estabilizado a las 09:31 horas de este miércoles, según la Consejería de Medio Rural.

Las llamas han afectado a unas 60 hectáreas. Para las labores de extinción se han movilizado cinco técnicos, 23 agentes, 32 brigadas, 26 motobombas, tres palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.

Por otra parte, en Alicante, el Consorcio Provincial de Bomberos ha dado por controlado el incendio declarado el martes por la tarde en la zona del pantano de Guadalest, en Beniardà.

Actualmente permanecen sobre el terreno dos unidades de bomberos forestales y un oficial del Consorcio al frente de las labores.

Guardiola visita a los vecinos desalojados

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha visitado en Caminomorisco a los vecinos desalojados por el incendio de Pinofranqueado para escucharles y trasladarles su "cariño" y "apoyo". La dirigente autonómica también ha agradecido el trabajo de los efectivos desplegados para combatir las llamas y atender a los afectados, así como la coordinación entre las distintas instituciones.

Guardiola ha señalado que la labor de los medios de comunicación puede contribuir a "calmar" en la medida de lo posible la incertidumbre de los vecinos. La presidenta extremeña tenía previsto participar a las 15:00 horas en una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado para analizar la evolución del incendio.