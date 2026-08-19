El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez Martín, ha advertido durante una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, de que podría haber más militares afectados por sarna de los 24 casos reconocidos hasta el momento por el Ministerio de Defensa. El dirigente de la asociación ha señalado que disponen de información sobre posibles casos adicionales que todavía no habrían sido diagnosticados.

Preguntado por el último balance, que sitúa en 24 los militares afectados, el presidente de la ATME ha explicado que la asociación ya había manejado inicialmente una cifra de entre 15 y 24 efectivos. "Defensa ha reconocido 24", ha afirmado, antes de señalar que las primeras informaciones de la organización parecían acertadas. "Nosotros, como ya dijimos, no íbamos muy desencaminados, pero tenemos constancia de que pueda haber más casos que faltan por estar diagnosticados".

Gómez Martín ha añadido que tienen constancia de que podría haber más casos pendientes de diagnóstico. Además, ha asegurado que los 24 militares reconocidos por Defensa continúan aislados y que, según la información que maneja la asociación, están recibiendo la medicación adecuada.

Sobre la posible existencia de un protocolo para evitar nuevos contagios, el presidente de la ATME ha explicado que la asociación no dispone de información procedente de Sanidad, mientras que Defensa ha comunicado que se están adoptando medidas.

La ATME cuestiona la información sobre el origen de los contagios

Durante la entrevista, Gómez Martín ha sido preguntado por el comunicado de Defensa en el que se señala que ninguno de los casos de sarna obedece al contacto de los militares con los inmigrantes irregulares que han llegado a Ceuta. El presidente de la ATME ha cuestionado que el Ministerio pueda realizar esa afirmación sin explicar en qué información se basa y ha reclamado mayor transparencia, recordando además que fue la asociación la que hizo pública la existencia del brote.

A su juicio, si Defensa dispone de toda la información sobre los contagios, debería explicar dónde se produjeron. Gómez Martín ha criticado que, según su valoración, en ocasiones se intente "callar, tapar u ocultar" lo que ocurre en el ámbito de Defensa. No obstante, el presidente de la asociación ha insistido en que su organización procura diferenciar las informaciones contrastadas de aquellas que todavía no cuentan con confirmación oficial.

Pero no sólo eso sino que Gómez Martín también ha sido preguntado por una información publicada por The Objective según la cual Defensa habría dejado sin baja médica a los militares contagiados de sarna en Ceuta al considerar que se reincorporarían próximamente.

El presidente de la ATME ha explicado que, en ese momento, la asociación disponía de la misma información publicada por el medio y que había contactado a primera hora con sus compañeros en Ceuta para comprobarla. Ha defendido que la asociación solo emite comunicados cuando dispone de información contrastada y verificada.

En este sentido, ha reivindicado la necesidad de utilizar términos como "presuntamente" o hablar de indicios cuando no existe confirmación oficial, para evitar adelantar conclusiones que puedan restar credibilidad a la organización.

Falta de personal en las Fuerzas Armadas

Más allá de la situación sanitaria, Gómez Martín ha denunciado la falta de efectivos en las Fuerzas Armadas. Ha señalado que en Ceuta hay 3.145 militares, pero ha advertido de que el problema de fondo afecta al conjunto de España y está relacionado, según su opinión, con la falta de personal.

El presidente de la ATME ha asegurado que miles de militares abandonan las Fuerzas Armadas y ha apuntado a las condiciones laborales como una de las razones. Ha mencionado los salarios, la falta de perspectivas de futuro y la salida de los militares a los 45 años. "¿Quién quiere ser militar? Nadie, prefieren ser policía", ha afirmado.

También ha reclamado que los militares destinados en Ceuta que están realizando determinadas tareas reciban apoyo y relevos. Según ha explicado, la asociación ha pedido al Ministerio de Defensa que haya compañeros que puedan relevar y apoyar a quienes se encuentran desplegados.

Las tareas de los militares en Ceuta

Preguntado por las funciones que desempeñan actualmente los militares en Ceuta, Gómez Martín ha explicado que continúan realizando patrullas y distintas labores de apoyo. Ha insistido en que los militares no están deportando a los inmigrantes, sino que los ponen a disposición de la Policía y de la Guardia Civil.

Entre las tareas que ha enumerado se encuentran el transporte de personas, el montaje de tiendas y el desplazamiento de inmigrantes de un punto a otro mediante vehículos militares. El presidente de la ATME ha subrayado que los militares deben actuar dentro de las órdenes recibidas y con la autoridad legal correspondiente.

En este contexto, ha advertido de las posibles consecuencias jurídicas de determinadas órdenes y ha puesto como ejemplo el transporte de un número de personas superior a la capacidad prevista de un vehículo militar. Según ha explicado, la asociación considera necesario determinar claramente las responsabilidades y los límites legales de las actuaciones.

Por este motivo, ha anunciado que la ATME se desplazará a Ceuta con su equipo jurídico para hablar con los militares que quieran contar con su asesoramiento y explicarles las pautas que deben seguir en el desempeño de sus funciones.

La situación de Ceuta y una posible declaración de emergencia

Preguntado sobre si considera que existen circunstancias para que el Gobierno decrete un estado de alarma o de excepción, Gómez Martín ha evitado pronunciarse como militar y ha señalado que esa decisión corresponde al Gobierno y a los responsables políticos.

Sí ha afirmado que, a su juicio, los militares están "sobrepasados" y que en Ceuta existe una falta de personal que afecta también a otros servicios. Ha citado a policías, guardias civiles, médicos y bomberos, además de las Fuerzas Armadas.

El presidente de la ATME ha defendido que los militares están preparados para cumplir las misiones que se les encomienden siempre que reciban las órdenes correspondientes y estas se ajusten a la normativa y a la legalidad. "A los militares solamente nos tienen que dar la orden, decir la misión y la vamos a cumplir", ha señalado.

Gómez Martín ha concluido que corresponde al Gobierno tomar las decisiones políticas y establecer el marco de actuación, mientras que los militares deben ejecutar las misiones que se les encomienden conforme a la normativa y a la legalidad jurídica.