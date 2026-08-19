Militares con sarna y jornadas de 32 horas en Ceuta: "No entendemos cómo no se les ha dado una baja"

La situación de los militares desplegados en Ceuta continúa generando preocupación entre las asociaciones profesionales. Al brote de sarna que afecta a parte de los efectivos se suman las denuncias por largas jornadas, cancelación de permisos y falta de competencias para actuar ante posibles incidentes. Iván Alcántara, portavoz de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), ha trasladado en La Noche de Cuesta las quejas que están recibiendo de sus compañeros.

Alcántara ha reconocido que la situación sanitaria es "preocupante" y ha cuestionado que los militares afectados por la sarna no hayan recibido la baja médica. Según ha explicado, aunque Defensa sostiene que ya existían casos antes de la llegada masiva de inmigrantes, se trata de una enfermedad "muy contagiosa y además por contacto".

"No entendemos cómo a estos militares no se les ha dado una baja", ha señalado el portavoz de la AUME, que ha explicado que los efectivos afectados permanecen en una zona separada. A su juicio, "se les podría haber dado una baja de 10-15 días, según la estimación de los servicios médicos y que estuviesen en su casa".

Jornadas de hasta 32 horas

Las condiciones del despliegue no se limitan al problema sanitario. Alcántara ha denunciado las extensas jornadas que están realizando algunos militares destinados en Ceuta.

"Las principales quejas que nos están llegando son las jornadas maratonianas", ha afirmado. Según ha relatado, hay efectivos que "han estado haciendo patrulla, ha terminado la patrulla, ha entrado 24 horas de guardia, con lo cual ya ha hecho 32 horas, les han dejado descansar por la mañana y por la tarde otra vez de patrulla".

Una situación que, según el portavoz de la AUME, impide tanto la conciliación familiar como unos descansos adecuados para afrontar el servicio. "Ni conciliación familiar, ni ver a las familias, ni tener descansos adecuados para el trabajo que están realizando", ha lamentado.

A ello se suma, según ha explicado, la cancelación de permisos que ya estaban concedidos, con los consiguientes gastos para los militares. "Nos trasladan que se ven un poco impotentes", ha señalado Alcántara, que ha mencionado los costes derivados de "nuevos billetes, anulación de hoteles, viajes, etc.".

Vigilando sin autoridad

El portavoz de la AUME también ha puesto el foco en las funciones que están desempeñando los militares durante el despliegue. Según ha explicado, algunos efectivos están vigilando centros comerciales pese a no tener competencias como agentes de la autoridad.

"Están vigilando centros comerciales. Pero sin ninguna autoridad", ha denunciado. En caso de que se produzca un incidente, los militares tienen que avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, según ha señalado, "también están desbordadas".

Preguntado por si están realizando labores policiales, Alcántara ha respondido afirmativamente, pero ha insistido en la falta de competencias: "No somos agentes de la autoridad. No pertenecemos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Esta situación, a su juicio, genera incertidumbre entre los efectivos desplegados porque "no hay unas reglas claras". Ha puesto como ejemplo la vigilancia de una gran superficie: si un grupo intenta entrar por la fuerza, los militares "lo único que pueden hacer es llamar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El portavoz de la AUME ha recordado que en situaciones excepcionales, como ocurrió durante la pandemia de covid-19, los militares sí llegaron a desempeñar funciones de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, ha remarcado que en el caso actual se encuentran solos ante las situaciones que puedan producirse.

"En este caso, están ellos solos y a lo que venga", ha resumido Alcántara, que ha asegurado que están recibiendo numerosas quejas de militares que no comprenden "qué es lo que hacen" ante las funciones que se les han encomendado y las condiciones en las que tienen que desempeñarlas.

Para la AUME, por tanto, el despliegue en Ceuta está dejando a los militares ante una situación especialmente exigente, marcada por problemas sanitarios, largas jornadas y unas funciones para las que, según denuncia la asociación, no cuentan con autoridad suficiente para responder por sí mismos.