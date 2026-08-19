Una asociación arremete contra el traslado de 500 niñas inmigrantes a la Península: "Está creando un efecto llamada"

La Asociación Amigos del Pueblo Marroquí ha rechazado el plan del Ministerio de Juventud e Infancia para trasladar a unas 500 niñas inmigrantes no acompañadas desde Ceuta a la Península y ha advertido de que la medida puede generar un "efecto llamada". La organización reclama que los menores que permanecen en la ciudad autónoma sean reunificados con sus familias en Marruecos.

El pronunciamiento de la asociación se produce después de que el departamento de Sira Rego anunciara que trabaja en un plan integral de acogida para los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio.

Entre las medidas que estudia el departamento dirigido por Sira Rego figura el traslado a la Península de unas 500 niñas. Según explicó el Ministerio, esta operación se realizaría sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas.

El presidente de la Asociación Amigos del Pueblo Marroquí, Mohamed Alami, ha cuestionado esta decisión y ha defendido que los menores permanezcan junto a sus familias. "No lo tiene que hacer. Lo que está creando es un efecto llamada. Lo que va a hacer es mucho más gordo el problema", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Alami ha asegurado que "esos niños tienen que estar con sus padres" y ha apuntado que algunos progenitores sufren por la situación de sus hijos, mientras que otros, según su versión, les ayudan a salir de Marruecos.

Reclama la repatriación de los menores

La asociación ha reclamado a las autoridades que procedan a la repatriación de los menores no acompañados que permanecen en Ceuta. Alami ha asegurado que esta opción puede llevarse a cabo y ha insistido en que las familias deben ser localizadas para facilitar la devolución. "Se puede hacer tranquilamente", ha afirmado el presidente de la organización.

Alami también ha sostenido que el marco legal atribuye al presidente de la ciudad autónoma competencias para ejecutar las devoluciones sin que sea necesaria la intervención del Gobierno central.

En este sentido, ha defendido que Marruecos está dispuesto a colaborar en el proceso. Según ha explicado, las autoridades marroquíes pueden certificar la localización de las familias de los menores para facilitar su regreso.

Marruecos ofrece localizar a las familias

El presidente de Amigos del Pueblo Marroquí ha asegurado que su organización ha mantenido conversaciones con las autoridades marroquíes y que estas han expresado su disposición a colaborar.

"Una vez que está localizada su familia, Marruecos emite un certificado", ha explicado Alami. Según su versión, este documento acreditaría que las autoridades marroquíes han localizado a los familiares de los menores.

Alami sostiene que, una vez obtenido ese certificado, el presidente de Ceuta podría proceder a la devolución de los menores sin requerir autorización del Gobierno central. Esta es la interpretación del marco legal que ha trasladado el dirigente de la asociación en sus declaraciones a Europa Press.

La organización vincula así la localización de las familias con la posibilidad de ejecutar las devoluciones y cuestiona que se opte por trasladar a las menores a la Península en lugar de facilitar su reunificación familiar.

La asociación habla de intereses económicos

Además de cuestionar el traslado de las menores, Alami ha planteado la existencia de "intereses ocultos" relacionados con la gestión de los menores migrantes.

"No entendemos, teniendo la ley en la mano, el por qué no se aplica la ley (...) Aquí hay intereses ocultos, más bien parecen intereses económicos", ha afirmado.