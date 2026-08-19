Hasta Unicef alerta de las condiciones de "inseguridad e insalubridad" de los menas en Ceuta

Unicef ha alertado este miércoles de las condiciones en las que permanecen cientos de menores en Ceuta después de la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. La organización advierte de la situación de "inseguridad e insalubridad" en la que se encuentran mientras esperan a ser trasladados a lugares seguros.

Según informa EFE, el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja de manera urgente en un plan integral de choque coordinado con Ceuta que contempla el traslado a la península de 500 niñas inmigrantes que actualmente se encuentran en la ciudad autónoma.

La directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, Lara Contreras, ha reclamado que se acelere la identificación de los menores que han llegado solos y ha advertido de las condiciones en las que se encuentran.

"Cientos de ellos vagan solos por las calles, en condiciones insalubres y con necesidad urgente de tres comidas al día y, en muchos casos, de atención sanitaria", ha señalado Contreras.

Unidades móviles para identificar a los menores

Un equipo de Unicef se ha desplazado hasta Ceuta para impulsar la puesta en marcha de la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias (Umaime), una iniciativa propuesta por la organización que será implementada por el Ministerio de Juventud e Infancia.

La Umaime contribuirá a la identificación de los menores y facilitará su registro y su derivación a lugares seguros en los que puedan recibir apoyo psicosocial.

"Calculamos que en estos momentos en Ceuta harían falta al menos tres unidades móviles de la Umaime, que agilizarían las identificaciones de los menores que están solos en la ciudad", ha explicado Contreras, que ha insistido también en que su puesta en marcha deberá contar con recursos suficientes.

La organización considera además necesario ampliar de manera inmediata los recursos de acogida. "Se deberán habilitar nuevos centros de manera urgente porque hay menores que llevan 20 días durmiendo en la calle, quedando expuestos a múltiples riesgos", ha advertido la responsable de Unicef España.

Evaluación individual de cada menor

Una vez completada una adecuada identificación de los menores que permanecen solos en Ceuta, Unicef señala que deberá evaluarse caso por caso la situación individual de cada uno y sus vulnerabilidades.

Tras este proceso, según ha explicado Contreras, se deberá garantizar "la protección de cada niño y niña, y el cumplimiento de sus derechos".