¿Vives en una de las zonas con más actividad sísmica de España? Estas son las que tienen más riesgo

Desde la madrugada del 15 de agosto, el área metropolitana de Granada no ha dejado de temblar. Comenzó con un terremoto de magnitud 4,8 con epicentro en Alhendín, pero se ha convertido en un enjambre sísmico de cientos de movimientos. La cifra se situaba en 348 —de distintas intensidades— hasta el 17 de agosto, pero un día después, la tierra volvió a temblar con más de una decena de seísmos con magnitudes en ocasiones por encima de 3 y 4.

La mayor actividad sísmica en esta zona no es casualidad. El Mapa de Sismicidad de la Península Ibérica elaborado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) muestra con claridad dónde se concentra la actividad sísmica española y la zona de las Cordilleras Béticas —franja que atraviesa Granada, Almería y Málaga—, es una de las más afectadas junto con el golfo de Cádiz y el arco de los Pirineos.

Las zonas de mayor actividad sísmica en España

Los lugares que concentran mayor movimiento bajo su suelo son, sobre todo, el sur y suroeste del territorio español. La zona más activa es el golfo de Cádiz y el suroeste atlántico, extendiéndose hacia la frontera de contacto entre las placas Euroasiática y Africana. Cabe recordar el terremoto de Lisboa en 1755, con epicentro en el golfo de Cádiz, que además del temblor generó un tsunami que arrasó la costa de Huelva y Cádiz.

Muy cerca, en las Cordilleras Béticas —Granada, Almería y Málaga—, se encuentra la región más activa del interior peninsular. A esta franja se suma el mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar —otra zona de transición entre placas—, y el sureste peninsular —en torno a la falla de Aldama en Murcia. En este último área se produjo el terremoto de Lorca en 2011. Con magnitud 5,1 y solo unos kilómetros de profundidad dejó nueve fallecidos y el casco histórico gravemente dañado. Un ejemplo de que lo peligroso no es el número, sino lo somero del foco y lo cerca que esté de una ciudad.

Mapa de la actividad sísmica en España.

Más al norte, en los Pirineos se forma otra franja activa ya que la cordillera es el resultado de la antigua colisión entre la placa Ibérica y Euroasia. Frente a esto, el interior peninsular es relativamente estable con una actividad mucho más dispersa y de baja magnitud.

En el caso concreto de Granada, el Instituto Andaluz de Geofísica baraja como hipótesis que el origen del actual enjambre esté en la reactivación de una falla, aunque de momento no hay una confirmación cerrada. El vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz, ha reconocido: "Es imposible determinar si esta serie sísmica va a continuar".

Sin predicción posible

Determinar conjuntamente cuándo, exactamente dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto es una situación que ningún organismo del mundo puede realizar y es la ausencia de datos históricos es uno de los principales retos para poder conocer mejor estos sucesos.

"Los grandes terremotos se espacian mucho en el tiempo. Eso hace que no tengamos noticias de muchos de los que han ocurrido. Si en un lugar concreto hubo un terremoto hace 3.000 años y el periodo de retorno son otros 3.000 años, estaríamos muy cerca del siguiente. Lo desconocemos, aunque si se podría si se realizan estudios geológicos adecuados", señala Miguel Ángel Rodríguez Pascua, geólogo y científico titular del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en una entrevista en El Colombiano.

Los especialistas conocen que las fallas acumulan tensión a lo largo de las décadas, pero esa energía se libera de golpe sin saber el momento exacto. En cambio, lo que sí permite la geología es conocer el tamaño aproximado y la zona probable en la que podría producirse la actividad sísmica.

Con el desarrollo de la inteligencia artificial, algunas investigaciones intentan utilizar esta herramienta para buscar qué cosas se repiten antes del temblor, pero son necesarios más instrumentos.