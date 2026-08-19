Vox exige restringir la sanidad a los ilegales en Ceuta para frenar el colapso

Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que reclama al Gobierno de Pedro Sáchez restringir la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en Ceuta salvo en casos urgentes, inmediatos y de carácter vital, y trasladar en ambulancia hasta la frontera con Marruecos a quienes no requieran tratamientos urgentes, incluidos los que actualmente estén hospitalizados en la ciudad española, para que sean atendidos por los servicios sanitarios del régimen de Mohamed VI.

La iniciativa, registrada este miércoles para su debate en la Comisión de Sanidad, también insta al Ejecutivo socialista a garantizar una asistencia sanitaria de calidad a los ceutíes y al resto de españoles que se encuentren en la ciudad, que Vox considera actualmente comprometida por el colapso derivado a la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos el pasado 30 y 31 de julio.

Además, la formación dirigida por Santiago Abascal reclama redoblar los esfuerzos de vigilancia epidemiológica y prestar especial atención a los inmigrantes que padezcan enfermedades infecciosas, citando la tuberculosis, el impétigo, fiebres o enfermedades parasitarias contagiosas como la sarna, que ya ha afectado a militares y policías que trabajan en la ciudad autónoma. En esos casos, también plantea que sean remitidos "de forma inmediata" y con las medidas de protección necesarias a la frontera con Marruecos para que reciban allí atención sanitaria.

Vox sostiene que esta invasión ha agravado "de forma extraordinaria" la presión sobre los servicios públicos de Ceuta, especialmente sobre el sistema sanitario. Cita una carta del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta al Gobierno en la que se alerta de una "catástrofe asistencial" y del riesgo de brotes de enfermedades transmisibles. También señala que sanitarios del Hospital de Ceuta han indicado que atienden diariamente a cientos de estos inmigrantes y cifra en casi 6.000 las asistencias sanitarias realizadas desde el inicio de la crisis.

Vox recuerda asimismo que la asistencia sanitaria en Ceuta es competencia del Ministerio de Sanidad de Mónica García, y señala que, según el Barómetro Sanitario del CIS de diciembre de 2025, uno de cada tres españoles residentes se declara "muy insatisfecho" con la sanidad pública. De hecho, las listas de espera en Ceuta aumentaron un 13,3% en 2025 y el 84,5% de los pacientes espera más de 60 días para una primera consulta con un especialista.

Pruebas para comprobar la edad de los menas

En paralelo, ante el caos de los menas -menores extranjeros no acompañados-, Vox ha registrado otra proposición no de ley, en este caso para su debate en la Comisión de Interior, en la que insta al Gobierno a efectuar la devolución inmediata a territorio marroquí de todos los individuos que entraron en Ceuta los días 30 de julio y sucesivos.

En esta iniciativa, la formación quiere además que el Congreso declare al Gobierno responsable de las consecuencias que, según Vox, se deriven directamente de permitir que esas personas permanezcan en España, y cita entre ellas delitos graves que puedan cometerse, cierres de establecimientos comerciales y los costes extraordinarios para las arcas públicas. Del mismo modo, solicitan también que se hagan pruebas para determinar la edad de los jóvenes que llegaron irregularmente a Ceuta a finales de julio. Si resultasen menores, pide su devolución a Marruecos para que regresen con sus familias o, en su defecto, queden bajo la responsabilidad de los servicios sociales marroquíes.

La formación de Santiago Abascal alude además al acuerdo entre España y Marruecos firmado en Rabat en 2007 sobre prevención de la inmigración ilegal de menas, protección y retorno concertado. Según los datos que Vox incluye en la proposición, casi 14.600 menas marroquíes cruzaron a España entre 2014 y 2024 y ninguno regresó a su país de origen en aplicación de ese acuerdo bilateral. También asegura que durante 2025 solo se ejecutó el 10,6% de las órdenes de expulsión de inmigrantes en situación irregular. Y de hecho, como adelantó Libertad Digital, dos de cada tres menas son marroquíes, por lo que gran parte del problema tiene que ver con los menores del país vecino.

Por todo ello, considera que el Gobierno debe exigir por las vías diplomáticas y legales a su alcance el cumplimiento del acuerdo bilateral para lograr la repatriación de los menores no acompañados y proceder a la expulsión de los inmigrantes en situación irregular que permanezcan en España.