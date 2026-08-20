Desalojan la playa del Trampolín de Ceuta para llevar a 1.800 inmigrantes a los espacios habilitados por el Gobierno

El Gobierno ha decidido habilitar temporalmente varios espacios en Ceuta para acoger a 1.800 inmigrantes que se encontraban en la playa del Trampolín y en la zona de Loma Colmenar en Ceuta. La medida busca ofrecer una alternativa de alojamiento a quienes permanecían en la vía pública o en la propia playa tras la situación de crisis que atraviesa la ciudad autónoma.

Los primeros traslados a las instalaciones comenzaron a primera hora de este jueves y se están realizando de manera voluntaria. Cabe destacar que el dispositivo está coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el Gobierno de Ceuta, con el objetivo de que el traslado de las personas y el despliegue de los recursos se desarrollen de forma ordenada y segura.

Los espacios habilitados inicialmente son Loma Margarita y El Embolsamiento. Según las fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, estas instalaciones serán ampliadas progresivamente a medida que finalicen los trabajos de adecuación de otros emplazamientos previstos dentro del dispositivo extraordinario puesto en marcha en la ciudad autónoma.

El objetivo prioritario de la actuación es atender a las personas que se encontraban en situación de calle en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes hace casi un mes. Con su traslado a estos espacios se pretende evitar que tengan que continuar pernoctando en la vía pública o en la propia playa, ofreciéndoles una alternativa de acogida en condiciones adecuadas y seguras.

La actuación cuenta además con la colaboración de entidades del tercer sector, entre ellas Engloba y Accem. Estas organizaciones participan en el dispositivo destinado a reforzar los recursos de acogida y a atender las necesidades de los inmigrantes que permanecen en Ceuta.

La habilitación de estos espacios llega después de la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma durante los pasados 30 y 31 de julio. La situación generada desde entonces ha incrementado la presión sobre los recursos disponibles y ha dejado a numerosas personas en diferentes puntos de Ceuta, entre ellos la playa del Trampolín y Loma Colmenar.

Según la información trasladada por la Delegación del Gobierno, las personas que permanecían en la playa del Trampolín están siendo realojadas en los espacios temporales habilitados por el Ejecutivo. El traslado se desarrolla dentro del dispositivo coordinado con las autoridades y los cuerpos de seguridad, mientras continúan los trabajos para preparar otros emplazamientos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló hace unos días que no se descartaba ampliar hasta 4.000 las nuevas plazas que podrían habilitarse en Ceuta. Esta ampliación estaría vinculada a la instalación de cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria, cuyos trabajos ya han comenzado.

De esta manera, la respuesta del Gobierno contempla tanto la utilización inmediata de los espacios de Loma Margarita y El Embolsamiento como la ampliación progresiva de la capacidad de acogida. El objetivo es disponer de más recursos para atender a las personas que permanecen en la ciudad y evitar que tengan que permanecer en situación de calle.