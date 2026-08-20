El DAO de la Guardia Civil abrió un expediente en una Agregaduría de Interior de Marruecos por una filtración

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil Manuel Llamas abrió una información reservada a un agente de la Agregaduría de Interior en Tánger por una supuesta filtración a la prensa.

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

El DAO se encuentra imputado en el caso cloacas del PSOE por haber presionado supuestamente a los investigadores de la Policía Judicial para que se pusieran "de perfil" en las causas que indagan sobre la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. En concreto, la propia UCO investigó la apertura de tres informaciones reservadas por parte de Manuel Llamas y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que habrían servido para presionar a los agentes por haber incluido correos de David Sánchez con Begoña Gómez en uno de los informes referentes al enchufe del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

En un documento de 121 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el DAO aportó numerosos documentos al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz con el objetivo de demostrar su inocencia. Entre estas informaciones se incluye la citada apertura de la información reservada como prueba de que, a su juicio, sería habitual que se abran expedientes como los que se abrieron para presuntamente presionar a los agentes de la UCO.

"Ha tenido entrada en esta Dirección Adjunta Operativa escrito número 383/2024 de fecha 26/08/2024, dimanante de la Agregaduría de Interior en Tánger, que se adjunta, en el que se recoge la filtración a la prensa de la Nota Informativa 380/SES/26082024 emitida por el agregado de Interior, y que tuvo varios destinatarios en el ámbito de Guardia Civil", explica el documento que pone en el foco al responsable de la Agregaduría.

Así, ordenó la apertura de la investigación para dictaminar si correspondía aplicar el código disciplinario de la Benemérita: "En consecuencia, por parte de este director adjunto operativo se interesa, a la mayor brevedad posible, la instrucción de una información reservada con el fin de esclarecer los hechos y circunstancias concurrentes, y determinar la procedencia de iniciar o no el procedimiento sancionador que pudiera corresponder en su caso, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 39.5. de la Ley Orgánica 12/2001, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil".

Para ello, designó al coronel Francisco Javier Cordero Molino, jefe de la Sección de Evaluación Operativa del Estado Mayor como instructor de la misma; es decir, como la persona autorizada para llevar a cabo las pesquisas que considerase necesarias.

Otros cuatro expedientes a agentes de la UCO

Este no es el único documento que desvela la apertura de expedientes en diferentes organismos de la Guardia Civil. En otro incluido en el escrito presentado ante Pedraz ya se mostraba que "se abrieron 4 procedimientos disciplinarios contra agentes de la UCO, por infracciones muy graves, que no se vieron precedidos de informaciones reservadas, al estar los hechos claros". Estos se referían a otros agentes de la UCO que no estarían incluidos en las investigaciones que la Unidad estaba realizando sobre la presunta corrupción —parte de las investigaciones han acabado en condena— del entorno de Pedro Sánchez.

Aun así, los expedientes que investiga el juez Pedraz podrían estar vinculados a las presiones realizadas por la fontanera socialista Leire Díez. En el auto de imputación de Mercedes González, el juez destaca tres reuniones entre la directora de la Guardia Civil y Díez. Estas tuvieron lugar el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de ese mismo año y el 2 de abril de 2025. Leire Díez tenía como objetivo dinamitar las investigaciones de la UCO, para lo que buscaba desprestigiar al teniente coronel Antonio Balas, encargado de la unidad. En este marco, Leire Díez habría utilizado su amistad con Mercedes González para que esta usase su cargo en favor de los objetivos de la cloaca socialista.