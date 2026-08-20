El DAO de la Guardia Civil abrió un expediente en una Agregaduría de Interior de Marruecos por una filtración

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil Manuel Llamas abrió una información reservada a un agente de la Agregaduría de Interior en Tánger por una supuesta filtración a la prensa.
El DAO se encuentra imputado en el caso cloacas del PSOE por haber presionado supuestamente a los investigadores de la Policía Judicial para que se pusieran "de perfil" en las causas que indagan sobre la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. En concreto, la propia UCO investigó la apertura de tres informaciones reservadas por parte de Manuel Llamas y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que habrían servido para presionar a los agentes por haber incluido correos de David Sánchez con Begoña Gómez en uno de los informes referentes al enchufe del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
En un documento de 121 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el DAO aportó numerosos documentos al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz con el objetivo de demostrar su inocencia. Entre estas informaciones se incluye la citada apertura de la información reservada como prueba de que, a su juicio, sería habitual que se abran expedientes como los que se abrieron para presuntamente presionar a los agentes de la UCO.
"Ha tenido entrada en esta Dirección Adjunta Operativa escrito número 383/2024 de fecha 26/08/2024, dimanante de la Agregaduría de Interior en Tánger, que se adjunta, en el que se recoge la filtración a la prensa de la Nota Informativa 380/SES/26082024 emitida por el agregado de Interior, y que tuvo varios destinatarios en el ámbito de Guardia Civil", explica el documento que pone en el foco al responsable de la Agregaduría.
Así, ordenó la apertura de la investigación para dictaminar si correspondía aplicar el código disciplinario de la Benemérita: "En consecuencia, por parte de este director adjunto operativo se interesa, a la mayor brevedad posible, la instrucción de una información reservada con el fin de esclarecer los hechos y circunstancias concurrentes, y determinar la procedencia de iniciar o no el procedimiento sancionador que pudiera corresponder en su caso, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 39.5. de la Ley Orgánica 12/2001, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil".
Para ello, designó al coronel Francisco Javier Cordero Molino, jefe de la Sección de Evaluación Operativa del Estado Mayor como instructor de la misma; es decir, como la persona autorizada para llevar a cabo las pesquisas que considerase necesarias.
Otros cuatro expedientes a agentes de la UCO
Este no es el único documento que desvela la apertura de expedientes en diferentes organismos de la Guardia Civil. En otro incluido en el escrito presentado ante Pedraz ya se mostraba que "se abrieron 4 procedimientos disciplinarios contra agentes de la UCO, por infracciones muy graves, que no se vieron precedidos de informaciones reservadas, al estar los hechos claros". Estos se referían a otros agentes de la UCO que no estarían incluidos en las investigaciones que la Unidad estaba realizando sobre la presunta corrupción —parte de las investigaciones han acabado en condena— del entorno de Pedro Sánchez.
Aun así, los expedientes que investiga el juez Pedraz podrían estar vinculados a las presiones realizadas por la fontanera socialista Leire Díez. En el auto de imputación de Mercedes González, el juez destaca tres reuniones entre la directora de la Guardia Civil y Díez. Estas tuvieron lugar el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de ese mismo año y el 2 de abril de 2025. Leire Díez tenía como objetivo dinamitar las investigaciones de la UCO, para lo que buscaba desprestigiar al teniente coronel Antonio Balas, encargado de la unidad. En este marco, Leire Díez habría utilizado su amistad con Mercedes González para que esta usase su cargo en favor de los objetivos de la cloaca socialista.