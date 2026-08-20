'El País' publica el dramático testimonio de una inmigrante en Ceuta y resulta que lleva una vida de lujo

La invasión a Ceuta del pasado 30 de y 31 de julio ha dejado tras de sí imágenes de todo tipo, que van de la precariedad de militares a policías al sufrimiento de los ciudadanos. Desde hace unas semanas, sin embargo, vivimos un proceso de propaganda que busca transmitir que el fondo del problema es una crisis humanitaria en el que miles de inmigrantes solo persiguen una vida mejor. El último es el testimonio que ha publicado El País de una chica que, supuestamente, ha huido de su país, Marruecos, por culpa de su familia y por la desigualdad entre hombres y mujeres que fomenta el islam.

"Las mujeres estamos por debajo de los hombres. Acaban con tus sueños, no te dejan ir a la escuela. Intentan impedir que viajes, quieren que te quedes en casa. Prefiero alejarme de ellos", cuenta Wafae Atid a El País. Y es que Atid es una mezcla entre una joven burguesa aficionada al fútbol y víctima del tercer mundo; triste y lacrimógena aquí, pero alegre y rica allí. Walt Whitman dijo que albergaba multitudes, pero no sabemos si se refería a algo así. Luego, en el vídeo publicado en X, se lee un rótulo con el siguiente texto: "Wafae Atid, de 28 años, cruzó a nado desde Marruecos a Ceuta durante la entrada masiva". Después, sigue su testimonio en el que explica que su "sueño" es ir Barcelona. Por sus gustos y poder adquisitivo, probable y paradójicamente, será para ver algún partido del Barça, aunque es incomprensible su escala en Ceuta.

📹Vídeo | Los motivos de la joven Wafae para no volver a Marruecos: "Las mujeres estamos por debajo de los hombres y no quiero cubrirme como pide mi familia" https://t.co/VZmYoC1Ccs pic.twitter.com/61KIexeu8N — EL PAÍS (@el_pais) August 19, 2026

Wafae Atid explica que solo ha ido durante al colegio "durante cinco años". Pero al hacer una sencilla búsqueda en redes sociales, uno puede hallar sus distintos perfiles. Por ejemplo, los de Instagram, donde podemos acompañarla en su viaje a Dubái. En su perfil de TikTok es donde encontramos lo más interesante. Pero su cuenta de Facebook nos da otras pistas. Para empezar, afirma que vive la propia Dubai, que ha estudiado en inglés en el American Language Center de Tánger y que suele acudir a bastantes fiestas. En ninguna de las fotografías lleva velo islámico. Eso y un gusto muy marcado por viajar. En TikTok la vemos bailando, en limusinas, también se fotografía con algunos jugadores de la Selección de Fútbol de Marruecos y en muchos, muchos, viajes. Se conoce que también es aficionada a la Selección Española de Fútbol, de Lamine Yamal y muy del Barça, y hasta de la Real Sociedad. Y no se perdió la Copa África.

Las respuesta en X a la cuenta del diario no se han hecho esperar y hay una ristra de ellos que apuntan a que ha sido, incluso, imagen para Chanel; además de las mofas habituales en esta red social.

Atid no es de ponerse velo; al contario, viste, más bien, como una mujer joven occidental. En el vídeo arguye que quiere dejar "Marruecos porque no creo en la religión". "Mi familia sí cree en el Islam, mis padres me sacaron del colegio; mi familia no aceptó que fuera lejos", confiesa. Para tener a su familia en contra parece que ha podido ir bastante lejos. Para estar sometida por la religión también la vemos vestida de caqui disparando:

De aquí se deducen dos cosas: Wafae no es una víctima de ninguna crisis humanitaria ni es una mujer que necesite asilo; y quienes claman al cielo por el sufrimiento y la miseria a ajenos se equivocan de víctimas. Víctimas, pues, no son otros que los ceutíes. Bastantes muestras, desde distintos ángulos, se han publicado ya para desviar la atención de un intento cuya finalidad fue atentar contra la integridad nacional. Wafae es un ejemplo más, entre tantos, de una maniobra que trata reducir la envergadura de la invasión y eclipsar la diferencia entre víctimas y cómplices.