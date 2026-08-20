Las enfermeras de Ceuta denuncian "una crisis epidemiológica" con "brotes de sarna, tuberculosis, varicela y covid"

Ceuta se encuentra en una situación de extrema gravedad y al límite de sus capacidades debido a las consecuencias de una invasión masiva sin precedentes recientes. Tres semanas después de la entrada de decenas de miles de inmigrantes, los profesionales sanitarios se encuentran desbordados y claman ayuda.

"Esto va a ser una crisis de salud pública", denunció Rosa Fuentes, presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta, en Es la Mañana de Federico. "Estamos tratando gastroenteritis agudas, tenemos brotes de sarna, hay casos también de impétigos, infecciones respiratorias, tuberculosis, varicela, covid", relató.

Estas enfermedades han sido detectadas únicamente en los pacientes que han solicitado asistencia: "No sabemos cuántos más habrá en los lugares donde están hacinados en los asentamientos. Es una crisis epidemiológica en toda regla y no sabemos cómo atajarla. Llegamos tarde en la prevención y no podemos llevar un control del foco ni de los contactos. Cada vez va a ser más elevado el riesgo".

Incluso ha habido un brote entre los militares y los policías españoles que participan en actuaciones relacionadas con los inmigrantes.

Desde el Colegio de Enfermería denuncian lo solos que les ha dejado el Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra de Sanidad, Mónica García, visitó Ceuta la semana pasada pero no se reunió con ellos. "Somos el colectivo más numeroso del sistema sanitario y ni siquiera se dignó a escuchar nuestras reivindicaciones. Solo dice mentiras y no da ninguna solución. Ha dado cifras falseadas. Solo ha venido a criticar y a llamarnos xenófobos", explicó Fuentes.

Exhaustos

"Estamos gestionando esta crisis de la mejor manera que podemos. Las enfermeras están exhaustas, trabajando incluso en sus días libres. Hay algunas de baja por agotamiento. La respuesta del Gobierno es no hacer nada", añadió la presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta.

En la ciudad autónoma hay un solo hospital y tres centros de salud. Sin embargo, a la semana realizan más de 2.000 asistencias sanitarias en las urgencias hospitalarias, a las que hay que añadir las visitas a atención primaria, que rondan las cien diarias, y las consultas que llevan a cabo distintas ONG. "Son números inasumibles para los profesionales de Enfermería porque no hay personal suficiente".

Asimismo, muchas profesionales han denunciado que se sienten inseguras en las asistencias domiciliarias: "Aquello está atestado de inmigrantes que duermen en las calles, pero nadie ha puesto ninguna medida".