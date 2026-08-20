Leire Díez pide revocar la unión del caso de las cloacas del PSOE porque los hechos "no son conexos" entre sí

La defensa de la fontanera socialista Leire Díez ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional pidiendo que se revoque la inhibición del juez Arturo Zamarriego en favor del magistrado Santiago Pedraz porque, a su juicio, los hechos que estaba investigando el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid no son conexos con los que se enmarcan en la investigación del encargado del Juzgado Central de Instrucción número 5.

La investigación de las presuntas prácticas ilícitas de las cloacas del PSOE comenzó en los Juzgados de Plaza de Castilla encontrándose imputada Leire Díez junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. Al mismo tiempo, el juez Pedraz investigaba en la Audiencia Nacional el cobro de presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas perpetradas por la trama SEPI, en la que también participaría la fontanera del PSOE. A raíz de las diferentes entradas y registros de los domicilios de los imputados, el juez Pedraz descubrió una conexión entre la trama SEPI y las prácticas de las cloacas, por lo que pidió al juez Zamarriego que se inhibiese para unir la causa. Finalmente, Zamarriego aceptó y la causa ha quedado unida en la Audiencia Nacional.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Leire Díez considera que los hechos investigados en Plaza de Castilla no son conexos con los que estudia el juez Pedraz: "Consideramos que la resolución impugnada conculca lo dispuesto en el artículo 17 de la Lecrim que establece que "cada delito dará lugar a la formación de una única causa", y que los delitos conexos se investigarán y enjuiciarán en la misma causa cuando la investigación conjunta resulte conveniente, salvo excesiva complejidad o dilación".

Cabe recordar que varios de los testigos que acudieron a declarar en calidad de testigos en Plaza de Castilla han acabado imputados en la Audiencia Nacional. Entre ellos, se encuentran el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el abogado de las cloacas Jacobo Teijelo. Aun así, la defensa entiende que se debe producir una diferenciación en la trama SEPI y la investigación de las cloacas del PSOE:

Nos resulta especialmente llamativo que se profundice en esta cuestión (el objeto de ambos procedimientos y su conexión) que deviene esencial para resolver la competencia, sobre todo si tenemos en cuenta que los hechos objeto de las DP 1675/2025 (sobornos a fiscales, reuniones con Hamlyn y Villalba, reuniones en Ferraz, relación funcional y económica con el PSOE) y los hechos objeto de las DPA 150/2025 (organización criminal "Hirurok", amaño de contratos públicos, operaciones con SEPI, Mercasa, Enusa, Tubos Reunidos, etc.): • No son "medio necesario" para perpetrar los delitos de corrupción en contratos públicos que constituyen el núcleo originario de las DPA 150/2025 (iniciadas por el informe 188/2025 de la UCO sobre Servinabar y Mediaciones Martínez, en la Causa Especial 20775/2020). De hecho, los investigados son distintos, solo tendrían en común a mi defendida. • No se trata de delitos de favorecimiento real/personal ni de blanqueo respecto de un delito antecedente ya atribuido a la Audiencia Nacional. • No son delitos recíprocos ni cometidos por varias personas reunidas en un mismo acto, ni delitos cometidos para procurar la impunidad de otros ya enjuiciados en la causa central, en el sentido técnico del art. 17.2 Lecrim.

En este sentido, la defensa considera "inexplicable" que se produjese una investigación paralela por el juez Pedraz a la ya conocida y llevada a cabo por el juez Zamarriego: "Resulta innegable no solo que la investigación de los hechos relativos a la trama del PSOE fue asumida en primer lugar por la Plaza nº 9 sino que además esta trama no tiene absolutamente nada que ver con los supuestos amaños de contratos públicos que dieron lugar a las Diligencias previas 150/2025 y por tanto, no es posible hablar de conexidad".

En este sentido, pide que se devuelva la competencia de las cloacas del PSOE a Zamarriego haciendo referencia a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que, según dicta el escrito de apelación, asegura que debe continuar la causa el primer juzgado que comenzó la investigación.