Reventones húmedos y rachas de casi 150 km/h dejan numerosos destrozos en Valencia

La Comunidad Valenciana ha pasado en apenas unas horas del calor extremo a las tormentas. Después de que este miércoles los termómetros alcanzaran los 44 grados en algunos puntos y se registraran noches de récord, este jueves un episodio de lluvias, viento y granizo ha golpeado especialmente a la provincia de Valencia.

La situación ha obligado a Aemet a activar el aviso naranja, el segundo de los tres niveles de alerta. Las tormentas han comenzado a descargar en distintos municipios valencianos alrededor de las 14:00 horas y han generado fenómenos especialmente violentos, entre ellos varios reventones húmedos.

Alcira ha sido uno de los puntos más castigados. Las rachas han llegado allí a los 143 kilómetros por hora y han provocado el derrumbe del techo de la iglesia de Santa Catalina. También se han registrado árboles caídos, carreteras cortadas y otros daños materiales en el municipio.

Esta es la imagen que nos llega desde Alzira. Hace unos minutos, una intensa tromba de agua, acompañada de vientos muy fuertes, ha provocado daños en esta iglesia. Un reventón húmedo que ha causado una decena de incidentes en toda la zona, después de una noche de sofocante… pic.twitter.com/pbHqBZLXxU — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 20, 2026

Reventones de casi 150 kilómetros por hora

Los reventones húmedos se han producido en las comarcas de la Canal de Navarrés, la Ribera Alta y la Ribera Baja. La mayor velocidad del viento recogida en la información disponible corresponde a Sumacárcel, donde las rachas han alcanzado los 149 kilómetros por hora. En diferentes puntos de la Ribera, el temporal también ha arrancado techos y derribado algún muro.

Aemet ha explicado a través de las redes sociales que la tormenta que ha recorrido el sur de la provincia de Valencia estaba saliendo al mar por Cullera, El Perelló y El Saler. Durante su desplazamiento por estas zonas ha generado fenómenos de gran violencia, especialmente por la intensidad de las rachas de viento.

El organismo también ha avisado de la formación de nuevos núcleos tormentosos en la Región de Murcia y ha advertido de que estos afectarán a la Comunidad Valenciana durante la próxima hora.

Los bomberos atienden una decena de incidencias

El temporal ha movilizado al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Poco después de las 14:00 horas, sus efectivos habían intervenido ya en alrededor de una decena de incidencias ocasionadas por la lluvia, las tormentas y el viento en la comarca de la Ribera. Entre los municipios afectados se encuentran Alcira, Massalavés, Benimuslem y Algemesí.

Pese a la violencia del episodio, la cantidad de lluvia recogida hasta el momento no está siendo especialmente elevada. Aemet ha incidido, en cambio, en el riesgo asociado al viento y ha recomendado extremar las precauciones ante estructuras frágiles o que no estén bien ancladas.

#España l Tormenta con granizo, lluvia torrencial y severas rachas de viento en l'Alcúdia (Valencia). pic.twitter.com/3LLXHyVMGs — Señal Capital (@senalcapital) August 20, 2026

Los registros de la estación de Poliñá de Júcar reflejan 21,4 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada. De esa cantidad, 14,1 litros han caído en un intervalo de apenas diez minutos, mientras que las rachas de viento han llegado a los 94 kilómetros por hora.

La llegada de la tormenta también ha desplomado los termómetros. En esa misma estación se ha pasado de los 37,7 grados a los 18,1, lo que Aemet cifra en un descenso térmico de 19 grados.

El brusco cambio meteorológico se produce después de que este miércoles buena parte de la Comunidad Valenciana viviera una jornada marcada por temperaturas extremas, con máximas de hasta 44 grados y noches de récord. En cuestión de horas, el calor ha dado paso a un episodio severo de tormentas acompañado de fuertes rachas de viento e incluso granizo.

Un reventón húmedo en Jumilla

Las tormentas también han golpeado con fuerza la Región de Murcia. En Jumilla, las lluvias han inundado varias calles y un reventón húmedo ha dejado rachas de hasta 92 kilómetros por hora en pleno centro del municipio, según MeteOrihuela.

¡Qué locura! #Tormentas en el interior del sureste de la #PenínsulaIbérica. Esta tarde (20/08/2026), #ReventónHúmedo en pleno centro de #Jumilla (#Murcia), en la Plaza de la Casa Jardín Rey Don Pedro. Rachas de viento de hasta 92 km/h. Vídeo vía @JuanjoPerez_16. pic.twitter.com/JMVsY6ZHaN — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) August 20, 2026

El Altiplano permanece en aviso naranja por lluvias y tormentas, mientras que Aemet mantiene avisos amarillos en el Noroeste, la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Además, la Región mantiene en fase de preemergencia los planes INUNMUR y PLATEMUR ante el riesgo de inundaciones.