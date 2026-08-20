Un investigador revela el agujero de seguridad que dejó la crisis migratoria en Ceuta: "Se estaba traficando"

La presión migratoria que está sufriendo Ceuta durante los últimos días habría obligado a concentrar buena parte de los efectivos disponibles en la frontera y en las zonas de mayor llegada de inmigrantes ilegales, dejando otros puntos de la costa con una vigilancia menor durante las primeras horas de la crisis. Así lo ha asegurado el investigador privado Carlos Barrett en una entrevista concedida este jueves a La Noche de Cuesta, de esRadio.

En una conversación con Luis Fernando Quintero, Barrett ha explicado que la falta de efectivos ya era un problema antes de que se produjeran las últimas entradas. "Es bien sabido que desde primera hora siempre se han quejado los Cuerpos de Seguridad del Estado de que eran pocos", ha señalado.

Según el investigador, la situación terminó desbordándose después de los llamamientos realizados a través de las redes sociales para intentar acceder a la ciudad autónoma. "Había pocos efectivos en la frontera", ha insistido Barrett, que ha calificado lo ocurrido como "una invasión en toda regla".

Menos vigilancia durante las primeras horas

La concentración de efectivos en los puntos de mayor presión habría tenido consecuencias en otras zonas de Ceuta. Barrett ha explicado que durante las primeras horas buena parte de los recursos disponibles se desplazaron hacia la frontera, mientras que algunos puntos situados al norte de la ciudad quedaron con una presencia menor de las fuerzas de seguridad.

En concreto, el investigador ha mencionado las inmediaciones de las playas de Benítez y del Trampolín. "Esa parte de ahí se abandonó", ha asegurado. Según su relato, durante ese periodo se detectó "mucho tránsito" de embarcaciones como lanchas rápidas y gomas.

Barrett considera que la menor vigilancia pudo ser aprovechada para actividades relacionadas con el narcotráfico. "Se estaba traficando porque, evidentemente, no había ese control", ha afirmado. El investigador ha situado esta situación principalmente durante "las primeras 24 a 48 horas" y ha asegurado que la información procede de "fuentes muy, muy, muy fiables".

El control se ha reforzado

La situación, sin embargo, habría cambiado durante las últimas horas. Preguntado por Quintero sobre si la atención prestada a la presión migratoria continúa perjudicando la lucha contra el narcotráfico, Barrett ha asegurado que actualmente existe "un gran control" en los principales puntos de la ciudad autónoma.

"Ahora mismo está muy cerrado todo y es muy difícil que se pueda entrar y salir", ha explicado. Según ha relatado, en el dispositivo participan efectivos de diferentes cuerpos, además de medios de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo desplegados en la costa.

El investigador sostiene que el tráfico de drogas se encuentra actualmente "más controlado", aunque ha advertido de que la presión podría haberse trasladado hacia el tráfico de personas. "Entendemos que ahora mismo hay mucha más demanda de personas que pagarían lo que sea para poder cruzar hacia la Península", ha señalado.