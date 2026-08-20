Unos 500 inmigrantes regresan a la playa del Trampolín de Ceuta horas después de ser desalojada

La Ciudad Autónoma de Ceuta se ha visto obligada a suspender este jueves el dispositivo de limpieza y desinfección de la playa del Trampolín después de que cerca de 500 inmigrantes hayan regresado al asentamiento apenas unas horas después de su traslado a los nuevos espacios de acogida habilitados en la ciudad.

Los trabajos habían comenzado a media mañana, una vez que las más de 1.200 personas que permanecían en este punto del litoral ceutí abandonaron la zona. Sin embargo, el regreso de centenares de ellas ha impedido continuar con un operativo que contemplaba la retirada de residuos y enseres y la posterior desinfección de la playa.

Regresan con mantas y pertenencias

La Administración autonómica ha señalado que inicialmente algunos de los inmigrantes volvieron al lugar para recuperar o buscar sus pertenencias. No obstante, fuentes presentes en la zona han explicado a Europa Press que parte de ellos ha regresado con mantas y otros enseres, lo que apuntaría a su intención de instalarse de nuevo en la playa.

Ante esta situación, la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda ha tenido que interrumpir las labores que estaban desarrollando sus operarios. "Esta circunstancia ha obligado a paralizar los trabajos por razones de seguridad, con el fin de garantizar la integridad de los operarios que participan en el dispositivo", ha explicado el Gobierno ceutí en un comunicado.

La Ciudad también ha indicado que en el momento en el que se produjo el regreso de los inmigrantes no había efectivos de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil en el lugar. La limpieza no podrá retomarse hasta que existan las condiciones de seguridad necesarias y, ante la presencia de unas 500 personas, el operativo ha quedado suspendido por tiempo indefinido.

Más de 1.200 personas trasladadas

El regreso se ha producido pocas horas después del traslado voluntario de los más de 1.200 inmigrantes que llevaban semanas pernoctando en este asentamiento improvisado, surgido después de la entrada masiva registrada a finales de julio.

El desplazamiento se ha realizado durante la mañana bajo la supervisión de la Policía Nacional, con el apoyo de la Guardia Civil. Los inmigrantes han recorrido a pie el trayecto hasta los dos recursos temporales habilitados para descongestionar la playa.

Las personas de origen subsahariano han sido trasladadas a las instalaciones de Loma Margarita, mientras que los inmigrantes magrebíes han sido conducidos hasta el espacio acondicionado en Loma Colmenar, situado junto a la frontera del Tarajal y en las proximidades del Hospital Universitario de Ceuta.

El objetivo de las autoridades era aprovechar el traslado para recuperar la playa mediante una intervención integral. El retorno de centenares de inmigrantes al asentamiento, algunos de ellos con mantas y pertenencias, ha obligado a aplazar por el momento esos planes y ha impedido continuar con la limpieza del enclave.