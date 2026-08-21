Denuncian a las mafias de inmigración ante el Tribunal de Ceuta por organización criminal y trata de seres humanos

El partido Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Ceuta para que inicie una investigación con el objetivo de encontrar y encausar a los responsables de las mafias de inmigración que se dedican a trasladar a los inmigrantes ilegales desde la ciudad autónoma hasta la Península. La denuncia les achaca la comisión de presuntos delitos de tráfico ilícito de personas, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, organización criminal y trata de seres humanos.

La costa andaluza y murciana se ha visto asaltada en los últimos días por múltiples embarcaciones conocidas como 'pateras taxi' que se dedican a trasladar a personas procedentes de la invasión a Ceuta desde Marruecos hacia la Península. Una de las zonas más afectadas ha sido la costa del Estrecho, en la provincia de Cádiz. De hecho, la Policía Nacional ha logrado desarticular dos organizaciones que presuntamente se dedicaban a transportar inmigrantes de manera ilegal desde Ceuta hasta la Península, previo pago de hasta 9.000 euros por persona.

Según un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la denuncia presentada ante el Tribunal de Instancia de Ceuta pide "que se libre oficio a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta para que remita testimonio íntegro de todos los atestados, diligencias e informes de inteligencia elaborados desde el 30 de julio de 2026 relativos al tráfico ilícito de personas". "Se interesa específicamente la identificación del atestado correspondiente al servicio en la zona de La Sirena (17/18 de agosto de 2026), incluyendo el soporte audiovisual (vídeos y fotografías) obtenido por los agentes actuantes, preservando la cadena de custodia", ahonda en la cuestión.

Además, pide de igual manera que la acción judicial se coordine con la Guardia Civil de Algeciras y La Línea de la Concepción "a fin de que informen sobre desembarcos o interceptaciones de embarcaciones procedentes de Ceuta en el periodo indicado, facilitando el número de procedimiento judicial y el órgano instructor para proceder, en su caso, a la acumulación de las causas". En este sentido, pide poner radares y demás tecnología marítima a disposición de la investigación con el objetivo de conocer las rutas utilizadas por las mafias y la ubicación exacta tanto de salida como de llegada.

Asimismo, se interesa "que se proceda a la plena identificación de las embarcaciones y motos acuáticas intervenidas, determinando su titularidad registral, transmisiones recientes y posible vinculación con actividades de narcotráfico previas, conforme al régimen de decomiso previsto en los artículos 127 y siguientes del Código Penal". Esto permitiría, según la denuncia, realizar una trazabilidad del dinero que pudiese determinar los responsables de las mafias, algo para lo que también se tendría en cuenta la declaración de testigos e incluso personas transportadas por esas pateras.

En este contexto, el partido pone de relevancia la gran preocupación que las mafias están generando y la gravedad de los hechos: "Las informaciones aparecidas durante las últimas semanas describen una realidad criminal de extraordinaria gravedad en la ciudad de Ceuta: mafias dedicadas a convertir seres humanos en mercancía, cobrando miles de euros para trasladarlos clandestinamente desde Ceuta hasta territorio peninsular en embarcaciones, motos acuáticas y las denominadas 'pateras-taxi', sometiéndolos durante determinadas travesías a condiciones capaces de comprometer seriamente su vida e integridad física".