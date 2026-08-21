Apenas unas horas después de que más de 3.000 inmigrantes fueran desalojados de la playa ceutí de El Trampolín y trasladados a los nuevos espacios habilitados en la ciudad, unos 500 decidieron regresar al asentamiento.

"Si hay 1.600 plazas habilitadas, el resto no tiene donde meterse. Unas 500 o 600 ya han regresado al mismo sitio donde se encontraban y suponemos que a lo largo del día seguirán reagrupándose allí", ha denunciado en Es la Mañana de Federico Eduardo García, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP) en Ceuta.

"Quedan muy bonitas las imágenes de la playa vacía y el comienzo de las labores de limpieza, pero horas más tarde volvemos a estar en la misma situación. Hay que expulsar a todo el mundo como dice Europa. No sé por qué no se está haciendo", añadió.

Desde el sindicato policial no descartan que en esa playa haya menores de edad. "En una población de unas 4.000 personas, se te puede colar cualquiera. No sabemos si tenemos terroristas, violadores, narcotraficantes o espías. Imagínense lo difícil que es saber si tenemos menores ahí. Probablemente", explicó.

Refuerzos

Además de las playas, la CEP subraya que cientos de inmigrantes deambulan por Ceuta sin estar registrados: "Hay en todas las barriadas cientos o miles de ilegales. En Ceuta quedan más de 10.000 inmigrantes irregulares que no están siendo controlados. Solamente tenemos a doce policías que se encargan de la identificación y tramitación de expedientes. Además, siguen entrando entre 60 y 70 personas todos los días. No vemos salida".

"Solicitamos al Gobierno que refuerce con personal habilitado para la tramitación de expedientes de expulsión, mínimo 50 policías. Esto se ha convertido en un caos total", añadió Eduardo García.

Según explicó el portavoz de la CEP en Ceuta, una vez se ha tramitado la expulsión, es la policía de Marruecos la que tiene que aceptar la entrada de esas personas. "Hay irregulares que quieren volver voluntariamente y la propia policía marroquí no los reconoce como ciudadanos suyos", indicó.

Crisis de salud

El Colegio de Enfermería de Ceuta denunció una "crisis de salud pública en toda regla", con casos de gastroenteritis agudas y brotes de sarna, impétigos, tuberculosis, varicela o COVID-19, enfermedades que ponen en riesgo a los militares y policías desplegados en la ciudad autónoma. Desde el Ministerio del Interior se ha elaborado un protocolo para prevenir contagios. "Si en ese protocolo se dice que hay que usar mascarillas y han estado repartiendo unas caducadas desde el año 2022", criticó.