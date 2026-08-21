Pedro Sánchez ha intentado convencer a Argelia en los últimos meses de que, pese a su sumisión a Marruecos —enemigo natural de Argelia—, puede ser un socio estable. Y lo cierto es que, pese a la entrega del Sáhara a los intereses de Marruecos, Argelia ha incrementado su exportación de gas natural a España en los últimos 12 meses, un gesto llamativo porque ese gas, además, se pacta a un precio habitualmente mejor que el del mercado internacional. Pues bien, la postración real de España a los deseos de Rabat es tan evidente que todo el aumento de gas natural importado por España por medio del gasoducto de Almería —Medgaz—, el que nos une energéticamente a Argelia, en todo un año ha acabado íntegramente en el sistema energético de Marruecos, como muestran los datos oficiales de Enagás.

Enagás es el gestor del gas en España. Y sus datos reflejan los siguientes movimientos energéticos. España ha incrementado sus importaciones en los últimos 12 meses —entre julio de 2025 y el mismo mes de 2026— procedentes de Argelia y por medio del gasoducto de Medgaz desde los 9.330 GWh/mes hasta los 10.228. El incremento se sitúa, por lo tanto, en un 10% con un aumento de 898 GWh/mes. Ese aumento es muy importante porque España ha mostrado ya su vulnerabilidad energética —acumula un gran apagón eléctrico y al menos tres parciales que han dejado vendida a la industria y a comunidades como Canarias— y está parcheando la inestabilidad de las energías renovables por medio de las centrales de gas natural, motivo por el que consumimos más gas que nunca en un momento en el que su precio está disparado.

Pues bien, explicado todo ello, resulta que la totalidad de ese aumento de importación de gas natural de Argelia está sirviendo a los intereses de Marruecos. Los mismos datos de Enagás reflejan que España está exportando gas natural —y, por lo tanto, ayudando energéticamente a la invasora Marruecos— por un volumen que incluso supera ese incremento de las llegadas de gas natural barato de Argelia. España manda a Marruecos gas por medio del gasoducto que parte de Tarifa. Y ese tubo, según los datos oficiales, ha enviado 992 GWh/mes de forma estable entre julio de 2025 y julio de 2026 al mismo vecino del sur que utiliza la inmigración para invadir Ceuta. Traducido, que España solventa los problemas de desarrollo energético que tiene Marruecos mientras este país nos desafía.

El gasoducto submarino que conecta Argelia directamente con España a través de la costa de Almería se llama Medgaz. Parte desde la planta de compresión de Beni Saf, en la costa argelina, recibiendo el suministro desde el yacimiento de Hassi R'Mel en el Sáhara, y llegando hasta la playa de Perdigal en Almería. Se trata de una obra estratégica para la estructura eléctrica de España: cuenta con un tramo submarino de más de 200 kilómetros que transcurre a profundidades de hasta 2.000 metros bajo el mar Mediterráneo. Y, en pleno desafío de Marruecos a España, se ha con vertido también en estratégico para el propio Marruecos. Y todo ello en plena subida del recibo de la luz de los españoles.