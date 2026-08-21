La clave para que el caso de las cloacas del PSOE se quede en la Audiencia Nacional que Leire Díez obvia en su escrito

A pesar de que la defensa de Leire Díez ha pedido que la investigación de la cloaca del PSOE se traslade de nuevo a los Juzgados de Plaza de Castilla, esta ha obviado en su escrito una cuestión fundamental por la que la investigación debería quedarse en la Audiencia Nacional bajo el liderazgo del juez Santiago Pedraz.

La fontanera socialista Leire Díez ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional pidiendo que se revoque la inhibición del juez Arturo Zamarriego en favor del magistrado Santiago Pedraz porque, a su juicio, los hechos que estaba investigando el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid no son conexos con los que se enmarcan en la investigación del encargado del Juzgado Central de Instrucción número 5.

En concreto, además de la supuesta inconexión de los hechos, arremete contra el juez Pedraz por hacerse cargo de la investigación cuando, a su juicio, no tiene competencias para ello: "Los hechos objeto de las DP 1675/2025 no encajan en ninguno de los supuestos de competencia exclusiva de la Audiencia Nacional del art. 65 LOPJ puesto que se tratan de delitos de cohecho y tráfico de influencias cometidos en territorio nacional, sin elemento transnacional ni afectación directa a los bienes jurídicos específicos que justifican la competencia de la Audiencia Nacional".

Sin embargo, según han apuntado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Pedraz sí que estaría licitado para encargarse del caso por dos motivos. El primero contradice frontalmente la división que hace la defensa de Leire Díez. Esta asegura que la organización criminal que le achaca Pedraz está circunscrita a la trama SEPI, la rama que versa acerca de las mordidas cobradas a cambio de presuntas adjudicaciones públicas a dedo. Sin embargo, el propio juez Pedraz aseguraba en un auto emitido el pasado 10 de agosto que el "ánimo de perjudicar el correcto funcionamiento de la administración de justicia en aquellas causas que afectan a los intereses del PSOE y los familiares del presidente del Gobierno", es decir, la causa de la cloaca del PSOE, forma parte del "núcleo esencial del comportamiento de la organización criminal que aquí se investiga".

La segunda clave iría encaminada a que los integrantes de la cloaca del PSOE se encuentran investigados por un delito, entre muchos otros —organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias—, por haber cometido presuntos delitos contra las instituciones del Estado.

La norma citada por el escrito de la defensa de la fontanera —el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)— no habla exactamente de delitos contra las instituciones del Estado; pero sí lo hace para designar los delitos "contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o Sucesora, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno" como parte de los delitos que son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional. Existen precedentes en los que el Ministerio Fiscal informó a favor de que las injurias o calumnias y otros delitos cometidos contra la Guardia Civil y sus altos mandos —recogido en el artículo 504 del Código Penal y como los que habría cometido Leire Díez y su cloaca contra agentes de la UCO y el teniente coronel Antonio Balas— forman parte de los delitos contra "altos organismos de la Nación". Por ello, el juez Pedraz sí que mantendría la competencia del caso.

De hecho, el propio magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ya informaba en el auto en el que pedía la inhibición de Zamarriego de que los delitos contra las instituciones del Estado son competencia de la Audiencia Nacional. Al respecto de la supuesta inconexión de las causas de las que hablaba Leire Díez, el propio Zamarriego explicó en su auto de inhibición que las causas que investigaban el juez de la Audiencia Nacional y él están "indisolublemente" unidas y que su esclarecimiento exige "la tramitación de una sola".