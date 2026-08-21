La Policía desarticula dos grupos que cobraban hasta 9.000 euros por llevar inmigrantes de Ceuta a la península

La Policía Nacional ha logrado desarticular dos organizaciones que presuntamente se dedicaban a transportar inmigrantes de manera ilegal desde Ceuta hasta la Península, previo pago de hasta 9.000 euros por persona, para lo que empleaban embarcaciones de pequeño tamaño.

Así, en una de las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional fueron detenidas cuatro personas, dos de ellas en Ceuta y las otras dos en La Línea de la Concepción (Cádiz), a quienes se les imputan los delitos de organización criminal y favorecimiento de la inmigración irregular, según han informado este viernes las autoridades mediante un comunicado. Asimismo, en el marco de una segunda investigación fue detenido un hombre como presunto integrante de una organización dedicada de igual forma al tráfico ilícito de personas desde Ceuta hasta la Península, que fue enviado a prisión provisional.

De este modo una de las investigaciones detectó la actividad de una organización que operaba entre Ceuta y La Línea de la Concepción, la cual se dedicaba a trasladar embarcaciones de pequeño calado, desde la costa gaditana hasta la ciudad autónoma, donde recogía a los inmigrantes y los trasladaba a la Península. Las pesquisas de dicha investigación se iniciaron tras localizar una embarcación encallada en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú, en Ceuta. La inspección realizada determinó que debido a los signos y daños, compatibles con una navegación a alta velocidad, que presentaba la embarcación, esta podría haber sido utilizada recientemente para dicha actividad.

Así, esta organización se valía de intermediarios encargados de captar a personas en situación irregular para trasladarlas desde Ceuta a la Península a cambio de una cantidad aproximada de 9.000 euros. A la espera de ser trasladados hasta el punto de encuentro con la embarcación los inmigrantes permanecían alojados en domicilios, garajes u otros lugares, a quienes otro grupo se encargaba de recibir y dispersar en territorio peninsular.

Por otra parte, en una segunda investigación, la Policía Nacional esclareció la presunta participación de un hombre en una travesía marítima el pasado 14 de agosto, en la que siete personas fueron trasladadas desde Ceuta hasta la costa peninsular en una embarcación de reducidas dimensiones y sin las condiciones mínimas de seguridad. Los siete ocupantes fueron interceptados durante la madrugada en La Línea de la Concepción, tras haber permanecido cerca de cinco horas en el mar y haber recorrido unos 40 kilómetros desde Ceuta. Hacinados en una embarcación de apenas cinco metros de eslora y dos de manga, los pasajeros quedaron a la deriva en el Estrecho de Gibraltar.

8.000 euros por persona

A este respecto, un testigo reveló que el organizador cobraba 8.000 euros por persona por gestionar los traslados ilegales desde Ceuta, con lo que se estima que en un solo trayecto en el que trasladase a siete inmigrantes obtenía un beneficio de 56.000 euros.

El detenido fue enviado a prisión provisional por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y se investiga igualmente la posible concurrencia de circunstancias agravantes relacionadas con el ánimo de lucro, la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas y el peligro para su vida, salud o integridad.