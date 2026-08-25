Cuchillos y sierras: el arsenal incautado a los inmigrantes tras la invasión de Ceuta

Tanto las Fuerzas Armadas como la Guardia Civil o la Policía Nacional han tenido que hacer frente durante las últimas semanas a distintos episodios violentos en Ceuta, en los que se han encontrado armas y numerosos objetos susceptibles de ser utilizados para agredir o intimidar a los agentes españoles o a los ciudadanos ceutíes.

Según ha publicado El Faro de Ceuta, los militares requisaron durante los primeros diez días de la entrada masiva de inmigrantes cuchillos, sierras, navajas, tijeras de poda, azadas, martillos, barras de hierro, palos y objetos punzantes, entre otros elementos. El medio ceutí ha difundido imágenes del material intervenido y asegura haber confirmado que el vídeo en el que aparecen las armas es auténtico y procede de uno de los acuartelamientos de la ciudad. Entre los objetos incautados también pueden observarse cristales rotos y afilados, así como diferentes piezas de hierro y madera que habrían sido adaptadas para poder utilizarse como armas.

Las imágenes corresponden a las intervenciones realizadas durante los primeros diez días desde el comienzo del asalto. Desde entonces, el número de armas y objetos peligrosos requisados por los militares se ha duplicado, 23 días después del inicio de las entradas masivas.

🔪 Cuchillos, sierras, martillos… Estas son algunas de las armas incautadas por militares a inmigrantes. Tijeras de poda, azadas, hierros, cristales rotos… Las imágenes difundidas por este periódico corresponden a los primeros diez días de la invasión, ahora, ese número se ha… pic.twitter.com/W9S1q9hxeq — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 25, 2026

La situación ha obligado a los efectivos desplegados en Ceuta a desarrollar labores de vigilancia en un escenario especialmente complejo, marcado por los numerosos incidentes registrados desde el comienzo de la crisis migratoria.

Además, el material mostrado corresponde únicamente a las incautaciones realizadas por las Fuerzas Armadas, por lo que no incluye las armas y objetos intervenidos durante este periodo por el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.