El Gobierno impulsa la reforma de la Ley de Asilo y la de Extranjería en plena invasión de Ceuta

Un mes. Ese es el tiempo que ha tardado el Gobierno de Pedro Sánchez en adoptar medidas para afrontar las consecuencias de invasiones como la vivida a finales de julio, cuando más de 80.000 inmigrantes entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo socialista ha anunciado que va a impulsar la reforma de la Ley de Asilo y la de Extranjería para hacer frente a la "nueva realidad migratoria" en pleno chantaje de Marruecos a España.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han comparecido este martes ante la prensa para anunciar estas reformas en ambas normas defendiendo que el principal objetivo es adaptar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio y que tiene como finalidad poner coto a la inmigración masiva que sufre el Viejo Continente.

"Llevamos tiempo trabajando en estos dos anteproyectos liderados por el Ministerio del Interior, que suponen la elaboración de una Ley de Asilo y la reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social", ha anunciado Elma Saiz.

Anuncio en el que los ministros han insistido en que ambas leyes tendrán un "enfoque garantista", basado en el respeto a los derechos humanos de los extranjeros. Así, el Ejecutivo busca garantizar "un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y garantista que responda mejor a la realidad del fenómeno migratorio sin reducir las garantías de personas solicitantes y beneficiarias".

En este sentido de defensa de las fronteras y de controlar la inmigración, hay que recordar que el Gobierno socialista va muy tarde, debido a que mientras toda Europa ha blindado en los últimos meses sus fronteras y ha adoptado medidas estrictas para hacer frente al flujo migratorio descontrolado, el Ejecutivo ha caminado en la dirección contraria con una política migratoria muy laxa que no deja de invitar al efecto llamada como se ha podido ver en cientos de ocasiones desde que Pedro Sánchez está en el Palacio de La Moncloa.