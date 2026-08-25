El subinspector de Policía Alfredo Perdiguero sale de la UCI tras ser atropellado y confirma graves lesiones

El subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero, ya ha pasado a planta tras pasar varios días ingresado en la UCI del Hospital 12 de Octubre de Madrid después de que un coche le arrollara cuando volvía del trabajo en su moto.

Ha sido el propio Perdiguero, portavoz de JuntosPolGC, quien ha querido compartir su estado en su cuenta de X. "Quería ser yo el primero ahora que me han subido a planta en decirles algo", comenzaba escribiendo, al tiempo que daba las gracias a todos los profesionales sanitarios que le han atendido. El texto iba acompañado de una foto con su hija.

Quería ser yo el primero ahora que me han subido a planta en decirles algo. Ya les ha dicho mi hermana el parte médico. Y como me quedan meses de recuperación, quiero que no se me pase dar las gracias a:

-El SAMUR que me asistió en la rotonda.

-La UVI movil que me trasladó al… https://t.co/6ERuXMwOQy pic.twitter.com/N75IRV4HKr — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroASP) August 24, 2026

Horas antes, su hermana había compartido en la misma red social el parte médico del subinspector de policía correspondiente al cuarto día de hospitalización: "Mañana le hacen una resonancia de la zona lumbar porque hay nervios afectados y no le pueden poner la epidural por ello. Hoy han subido a 9 costillas rotas y 4 vértebras lumbares".

En la nota, aseguraba que Perdiguero está sin dolor gracias a la medicación prescrita y anunciaba los siguientes pasos a seguir: "Mañana le ponen la epidural a media espalda, si la resonancia va bien, porque ayer no pudieron al tener tantas fracturas y tener el canal complicaciones para llegar".

Buenas tardes, parte médico del 4° día.

Mañana le hacen una resonancia de la zona lumbar porque hay nervios afectados y no le pueden poner la epidural por ello.

Hoy han subido a 9 costillas rotas y 4 vértebras lumbares

Le tienen sin dolores, a ratos, endrogado de fentanilo y… https://t.co/bO6CYVnZAG — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroASP) August 24, 2026

Perdiguero suele atender a los medios de comunicación de forma habitual, por lo que es una cara bastante conocida.