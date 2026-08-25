Julito Martínez recibió el control de 9 empresas de su hermano tras el rescate de Plus Ultra para mover 800.000 euros

El pagador del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, recibió el control administrativo de 12 empresas de su hermano Manuel Martínez Martínez tras el rescate de Plus Ultra. El presunto testaferro de Zapatero utilizó al menos nueve de estas para supuestamente canalizar pagos sujetos a la investigación por valor de más de 800.000 euros.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Julio Martínez Martínez sería el presunto testaferro del complejo entramado societario que Zapatero habría puesto a su disposición para cobrar supuestas mordidas a cambio de su influencia en distintas administraciones públicas. El exlíder socialista lo ha definido en ocasiones como su "amigo", mientras que los mensajes con los que cuenta la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional pertenecientes a otros miembros de la trama Plus Ultra lo situaban como su "lacayo".

Según ha podido saber Libertad Digital mediante una investigación propia, el hermano de Julito le entregó el control de doce empresas entre los años 2017 y 2021. La transición en once de ellas se produjo después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Plus Ultra, en marzo de 2020. Dos del total, ZENEBTIMAR SL y CASTRUM LOCATOR SL, no constan como parte del entramado utilizado por el presunto testaferro para canalizar pagos procedentes de la trama. Otra de ellas, ASP RENTAS SL, tampoco figura en la investigación que maneja el juez José Luis Calama como sociedad instrumental; aunque sí que destaca la ubicación de su sede social: en la urbanización de Almería en la que Zapatero y Julito eran vecinos.

Por otra parte, MERIDA CAPITAL SL, AFITTA CAPITAL SL y RENTAS EMERITENSES SL, tienen un papel organizador del entramado funcionando como propietarias de otras empresas y, en el último caso, como "caja de caudales" de la trama. Al respecto de las otras cinco sociedades presuntamente instrumentales, habrían servido a Julio Martínez Martínez para mover más de 800.000 euros en los años posteriores al rescate, durante los que habría seguido funcionando su estructura de cobro de mordidas ilegales.

Empresas que han pasado de manos entre los hermanos Julio y Manuel Martínez

Según apuntan los sucesivos informes que la UDEF ha hecho llegar al juez Calama, una de las empresas utilizadas es NEZ ASESORES SL. Esta se usó presuntamente para canalizar fondos mediante gastos cruzados para justificar pérdidas artificiales. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), organismo dependiente de Hacienda, acreditó que Análisis Relevante S.L. —una de las empresas que cobró de Plus Ultra— declaró pagos continuados a NEZ S.L. como "proveedor". Estos se resumen en pagos por valor de 12.824 euros declarados en concepto de gastos por asesorías internas.

La empresa AFITTA SL también habría servido como intermediaria para conseguir pagos de Plus Ultra, que transfirió más de 3 millones de euros a SUMMER WIND SL. Esta empresa declaró deudas y pagos por valor de 213.202 euros a favor de AFITTA S.L., la empresa controlada por el "testaferro" de Zapatero, que se pactaron pagar en plazos trimestrales. En 2024 la operativa de transferencias a AFITTA S.L. continuó activa, algo que los investigadores demostraron mediante la intervención de un justificante de transferencia de 15.000 euros proveniente de la empresa que habría cobrado de Plus Ultra. AFITTA SL también recibió pagos de ANÁLISIS RELEVANTE SL por valor de más de 7.000 euros.

Más pagos a What The Fav

Asimismo, la UDEF encuentra en la sociedad AGROPECUARIA LUCENA SL una de las vías de desvío más directas hacia el entorno familiar del expresidente. En el ejercicio 2020 realizó una transferencia de 20.993,50 euros a favor de WHATHEFAV S.L., la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero. Para enmascarar estos movimientos, la red societaria habría simulado facturaciones de venta masiva de "aceite de oliva virgen", facturas de 24.772, 33.962 y 34.485 euros, sin que constara comercialización real.

Otra de las empresas, VOLI ANALÍTICA SOCIEDAD LIMITADA, recibió desvíos directos de Plus Ultra por valor de 141.772 euros según la ONIF. Se justificaron mediante 14 facturas por supuestos servicios de broker de vuelos Madrid-Caracas, a pesar de carecer de empleados, oficinas o actividad. Además, recibió otros 108.900 euros de la sociedad interpuesta CALETÓN CONSULTORES SL en 2023.

Por último, ZENITRAM PARTNERS SL actuó en tándem como la contraparte instrumental de CASTRUM LOCATOR, S.L. para simular la compraventa del local por 290.400 euros y recibir el vehículo Land Rover con el fin de eludir los mecanismos de control y embargos fiscales de la AEAT. La suma de todos estos pagos canalizados por empresas que fueron cedidas por Manuel a Julito es de algo más de 804.000 euros. Este esquema societario adquirido tras el rescate insta a los investigadores a pensar que Julio Martínez Martínez y Zapatero habrían programado crear la estructura de sociedades instrumentales para esconder las comisiones ilegales. El total de lo cobrado por el entramado superaría los 900.000 euros.