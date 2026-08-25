Julito Martínez recibió el control de 9 empresas de su hermano tras el rescate de Plus Ultra para mover 800.000 euros

El pagador del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, recibió el control administrativo de 12 empresas de su hermano Manuel Martínez Martínez tras el rescate de Plus Ultra. El presunto testaferro de Zapatero utilizó al menos nueve de estas para supuestamente canalizar pagos sujetos a la investigación por valor de más de 800.000 euros.
Julio Martínez Martínez sería el presunto testaferro del complejo entramado societario que Zapatero habría puesto a su disposición para cobrar supuestas mordidas a cambio de su influencia en distintas administraciones públicas. El exlíder socialista lo ha definido en ocasiones como su "amigo", mientras que los mensajes con los que cuenta la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional pertenecientes a otros miembros de la trama Plus Ultra lo situaban como su "lacayo".
Según ha podido saber Libertad Digital mediante una investigación propia, el hermano de Julito le entregó el control de doce empresas entre los años 2017 y 2021. La transición en once de ellas se produjo después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Plus Ultra, en marzo de 2020. Dos del total, ZENEBTIMAR SL y CASTRUM LOCATOR SL, no constan como parte del entramado utilizado por el presunto testaferro para canalizar pagos procedentes de la trama. Otra de ellas, ASP RENTAS SL, tampoco figura en la investigación que maneja el juez José Luis Calama como sociedad instrumental; aunque sí que destaca la ubicación de su sede social: en la urbanización de Almería en la que Zapatero y Julito eran vecinos.
Por otra parte, MERIDA CAPITAL SL, AFITTA CAPITAL SL y RENTAS EMERITENSES SL, tienen un papel organizador del entramado funcionando como propietarias de otras empresas y, en el último caso, como "caja de caudales" de la trama. Al respecto de las otras cinco sociedades presuntamente instrumentales, habrían servido a Julio Martínez Martínez para mover más de 800.000 euros en los años posteriores al rescate, durante los que habría seguido funcionando su estructura de cobro de mordidas ilegales.
Según apuntan los sucesivos informes que la UDEF ha hecho llegar al juez Calama, una de las empresas utilizadas es NEZ ASESORES SL. Esta se usó presuntamente para canalizar fondos mediante gastos cruzados para justificar pérdidas artificiales. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), organismo dependiente de Hacienda, acreditó que Análisis Relevante S.L. —una de las empresas que cobró de Plus Ultra— declaró pagos continuados a NEZ S.L. como "proveedor". Estos se resumen en pagos por valor de 12.824 euros declarados en concepto de gastos por asesorías internas.
La empresa AFITTA SL también habría servido como intermediaria para conseguir pagos de Plus Ultra, que transfirió más de 3 millones de euros a SUMMER WIND SL. Esta empresa declaró deudas y pagos por valor de 213.202 euros a favor de AFITTA S.L., la empresa controlada por el "testaferro" de Zapatero, que se pactaron pagar en plazos trimestrales. En 2024 la operativa de transferencias a AFITTA S.L. continuó activa, algo que los investigadores demostraron mediante la intervención de un justificante de transferencia de 15.000 euros proveniente de la empresa que habría cobrado de Plus Ultra. AFITTA SL también recibió pagos de ANÁLISIS RELEVANTE SL por valor de más de 7.000 euros.
Más pagos a What The Fav
Asimismo, la UDEF encuentra en la sociedad AGROPECUARIA LUCENA SL una de las vías de desvío más directas hacia el entorno familiar del expresidente. En el ejercicio 2020 realizó una transferencia de 20.993,50 euros a favor de WHATHEFAV S.L., la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero. Para enmascarar estos movimientos, la red societaria habría simulado facturaciones de venta masiva de "aceite de oliva virgen", facturas de 24.772, 33.962 y 34.485 euros, sin que constara comercialización real.
Otra de las empresas, VOLI ANALÍTICA SOCIEDAD LIMITADA, recibió desvíos directos de Plus Ultra por valor de 141.772 euros según la ONIF. Se justificaron mediante 14 facturas por supuestos servicios de broker de vuelos Madrid-Caracas, a pesar de carecer de empleados, oficinas o actividad. Además, recibió otros 108.900 euros de la sociedad interpuesta CALETÓN CONSULTORES SL en 2023.
Por último, ZENITRAM PARTNERS SL actuó en tándem como la contraparte instrumental de CASTRUM LOCATOR, S.L. para simular la compraventa del local por 290.400 euros y recibir el vehículo Land Rover con el fin de eludir los mecanismos de control y embargos fiscales de la AEAT. La suma de todos estos pagos canalizados por empresas que fueron cedidas por Manuel a Julito es de algo más de 804.000 euros. Este esquema societario adquirido tras el rescate insta a los investigadores a pensar que Julio Martínez Martínez y Zapatero habrían programado crear la estructura de sociedades instrumentales para esconder las comisiones ilegales. El total de lo cobrado por el entramado superaría los 900.000 euros.