Jupol avisa de que Ceuta no aguantará así hasta Navidad: "Esto va a saltar en cualquier momento"

La portavoz de Jupol, Laura García, ha advertido este martes de la creciente tensión entre los agentes desplegados en Ceuta y entre los propios vecinos de la ciudad, después de semanas marcadas por la presión migratoria. En una entrevista con Luis Fernando Quintero en La Noche de Cuesta, de esRadio, García ha asegurado que los policías destinados en la ciudad consideran que la situación actual no puede mantenerse durante otros cuatro meses.

"Me gustaría decirte que sí, pero me temo que no", ha respondido al ser preguntada por la posibilidad de que Ceuta aguante hasta Navidad en estas condiciones. La portavoz sindical ha explicado que este mismo martes ha hablado con numerosos agentes, tanto desplazados como destinados habitualmente en la ciudad, y que todos trasladan una impresión similar.

"Todos me dicen lo mismo y no sé si habrán hablado los unos con los otros, porque cada uno es de una ciudad y están allí desplazados: me dicen que esto va a saltar en cualquier momento", ha asegurado. Una tensión que, según García, también pudo comprobar personalmente durante su estancia en Ceuta: "Eso se nota, eso se palpa".

La representante de Jupol ha señalado además que entre los ceutíes comienza a extenderse una sensación de abandono ante la prolongación de la crisis. "Yo allí lo notaba, en el sentido de que los ceutíes ya empezaban a decir que se sentían abandonados, que esto no se podía alargar mucho en el tiempo", ha relatado.

Dudas sobre el mando único

García también se ha mostrado escéptica ante el mando único puesto en marcha para afrontar la situación. Preguntada por la información que tienen los policías sobre su funcionamiento, ha asegurado que "a día de hoy no ha trascendido absolutamente nada".

"Esperemos que, ya que llega tarde, muy tarde, sirva para algo", ha señalado antes de recordar que anteriores experiencias similares no han resultado satisfactorias para el sindicato: "Si vemos los mandos únicos que se han creado en otras ocasiones, pues a nosotros la verdad es que no nos han servido de mucho".

Según la portavoz de Jupol, los agentes continúan trabajando sin conocer con claridad cuál es el objetivo de algunas de las órdenes que reciben. "Los policías es que al final lo que hacen allí es mover a los invasores de un lado para otro sin saber por qué", ha denunciado.

Esta situación, ha añadido, está provocando un importante desgaste entre los efectivos desplegados. García ha destacado especialmente "la sensación de que no hay nadie al mando" y ha confiado en que la nueva estructura permita, al menos, mejorar la seguridad de los agentes y dar sentido a las labores que están realizando: "Esperamos que este mando único, por lo menos en lo que afecta a la seguridad de los compañeros que están allí, pues que vean que su trabajo sirve para algo".

"Ceuta se va a convertir en un CETI gigante"

La portavoz policial también ha puesto el foco en las consecuencias que la situación puede tener sobre la vida cotidiana de los ceutíes ante la llegada de septiembre y el comienzo del curso escolar. "Va a empezar septiembre, los críos, ¿qué pasa con el colegio?", se ha preguntado.

García ha relacionado estas inquietudes con las protestas registradas en la ciudad y con el uso de diferentes instalaciones para hacer frente a la llegada de inmigrantes. "Han salido los ceutíes a la calle hoy en unas manifestaciones espontáneas porque parece que Ceuta se va a convertir en un CETI gigante", ha afirmado.

Según ha explicado, la habilitación de espacios para atender la situación migratoria podría afectar a "instalaciones deportivas, naves industriales, piscinas, polideportivos". "Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los críos no van a poder disfrutar de sus ciudades? Pues no, no lo entendemos", ha concluido.

Durante la entrevista, Luis Fernando Quintero ha resumido el escenario describiendo Ceuta como "una olla a presión que lleva pitando mucho tiempo", mientras García ha insistido en que las advertencias que recibe de los policías sobre el terreno apuntan a que la tensión acumulada durante las últimas semanas difícilmente podrá mantenerse durante meses.