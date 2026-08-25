Una actriz acusada de "humillar" a las víctimas de ETA, a juicio por simular una masturbación con un crucifijo

El Tribunal de Instancia de Bilbao ha decretado la apertura de juicio oral para la actriz Ane Lindane por un presunto delito de escarnio público después de haberse subido al altar de una iglesia y simular una masturbación con un crucifijo.

La humorista ha sido acusada anteriormente de "humillar" a las víctimas del terrorismo de ETA en sus espectáculos de stand up comedy. En estos ha dicho, entre otras expresiones, que "lo peor que hizo ETA fue poner motes a todos sus integrantes". Además, hacía "burlas al aborto" pidiendo —de forma ficticia y con tono de humor—, por ejemplo, una percha en un espectáculo para realizar un aborto sobre el escenario. Por estos motivos, el Ayuntamiento de Logroño —gobernado por el PP— canceló uno de sus espectáculos llamado Despotorre.

Según ha informado Abogados Cristianos —asociación que interpuso la denuncia— en un comunicado, la Justicia bilbaína ha abierto juicio oral contra ella por los siguientes hechos, que tuvieron lugar el 29 de junio de 2025 durante la celebración del festival cultural Euskal Herria Zuzenean (EHZ) en la localidad francesa de Arbérats-Sillègue: "Durante su actuación ante aproximadamente 200 personas en el interior de la iglesia de San Lorenzo, la acusada se subió al altar mayor y cogió un crucifijo, uno de los símbolos centrales de la fe cristiana. En ese momento realizó la representación simulada de un acto de masturbación mientras gritaba en euskera Hil da Jainkoa! —"¡Dios ha muerto!"—".

Posteriormente, la acusada difundió el vídeo de la actuación a través de sus perfiles en redes sociales, acompañándolo de un mensaje en el que afirmaba haber "mancillado, blasfemado y denunciado los abusos de la Iglesia". Esta difusión permite, según la asociación, que Ane Lindane pueda ser juzgada en España, ya que la difusión del vídeo y de los comentarios que lo acompañaban tuvo plena consumación en España, lo que ya ha sido respaldado durante el procedimiento por la Audiencia Provincial. En este marco, la acusación popular pide que sea multada penalmente con 8 meses con una cuantía que deberá decidir el juez.

Según desarrolla la nota, la iglesia mantenía su condición de lugar sagrado ya que no había sido desacralizada por la autoridad eclesiástica. La gravedad de los hechos llevó al obispo de Bayona, Marc Aillet, a calificarlos públicamente como "sacrilegio" y "profanación" y a celebrar posteriormente una misa de reparación para restaurar la dignidad del templo.

La activista vinculada a la izquierda vasca abertzale será juzgada por estos hechos. En sus redes sociales ha criticado en ocasiones la censura que, a su juicio, sufre su humor, el cual califica como un "humor incómodo".