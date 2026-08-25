Los sindicatos médicos critican la pasividad de Sanidad en Ceuta: "Conocían el riesgo y han fallado"

Tres semanas después de la entrada masiva de miles de inmigrantes en Ceuta —y tras la alerta lanzada por los profesionales sanitarios de brotes de sarna o varicela— Sanidad ha decidido ponerse en marcha. El Ministerio que dirige Mónica García ha pedido a las autonomías 45.000 vacunas para la ciudad autónoma. Enviará inyecciones de triple vírica, difteria-tétanos, varicela y polio.

El secretario de Estado de Sanidad y presidente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Javier Padilla, ya se encuentra en Ceuta, supuestamente para analizar el impacto sanitario de la entrada masiva de inmigrantes, pero ni siquiera se ha reunido con los médicos, como denuncia la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en esRadio. Su secretario general, Víctor Pedrera, ha reprochado la tardía reacción y la falta de previsión del Gobierno.

"Ni siquiera ha tenido la deferencia de sentarse a hablar con los médicos, que somos los que estamos poniendo sobre la mesa la problemática sanitaria que atraviesa la ciudad. Debe de ser que nuestra opinión es poco amable con las pretensiones del señor Padilla", explicó Pedrera en Es la Mañana de Federico.

No hay un control de los inmigrantes que entraron ni se conoce la cifra exacta de cuántos son. "No tenemos ni acotado el número de personas que hay en Ceuta. Las cifras reales no tienen nada que ver con las oficiales", confirmó Pedrera. Así, resulta complicado pensar que el proceso de vacunación será exitoso. "Se sabía ya de antemano que la entrada masiva de población sin las vacunaciones pertinentes era un riesgo para que estas infecciones, que en España están perfectamente controladas, tuvieran repuntes. El riesgo estaba identificado y una buena salud pública consiste en actuar de forma preventiva. Han fallado", apuntó.

Desde CESM se preguntan cómo es posible que Sanidad no tuviera esas vacunas preparadas y haya tenido que recurrir a las autonomías para conseguirlas. "Lo importante es actuar con prevención y no hacer una gestión reactiva, que es lo que se está haciendo. Los recursos tenían que haber llegado en cuanto se conoció la crisis", dijo Pedrera.

El secretario general de CESM llamó la atención sobre el colapso del sistema sanitario en Ceuta y "la situación de agotamiento y de total abandono" que sienten los médicos.