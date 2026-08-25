¿Aguantarán los ceutíes otros tres meses de pesadilla?

Pedro Sánchez no ha querido tomar ninguna decisión en Ceuta hasta terminar sus vacaciones. Este martes, un día después de que haya puesto punto final a su veraneo en La Mareta, da luz verde al mando único que Vivas solicitó incluso antes de que llegaran los 80.000 invasores los días 30 y 31 de julio. Ahora, tras un mes de pesadilla, el Gobierno declara la situación de interés para la Seguridad Nacional.

Este movimiento supone un reconocimiento expreso de que la permanencia en Ceuta de un elevado número de inmigrantes en situación irregular ha alterado el funcionamiento normal de las Administraciones Públicas superando sus capacidades de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana. Algo que era evidente desde el mismo día 1 de agosto. Y así los 27 días que ya dura esta crisis. Juan Jesús Vivas, y todos los responsables de la ciudad de Ceuta han estado implorando soluciones, han implorado la expulsión de los invasores y un mando único que les ayude en el día a día. Pero Sánchez estaba de vacaciones.

27 días después, la situación en Ceuta no está mejor de lo que estaba. Está peor. Los empresarios ceutíes están arruinados, los médicos y enfermeros exhaustos, los brotes de enfermedades como la sarna, la sífilis, la tuberculosis o el cólera ya convierten la salud pública en un problema de primer orden. Los colegios arrancan dentro de dos semanas y la gran mayoría de los vecinos de Ceuta siguen recluidos en sus casas, pensándoselo dos veces antes de exponerse a un contagio, una pedrada, un atraco o una agresión de los invasores.

Ceuta necesitaba un mando único el día 1 de agosto. Hoy lo que necesita es que el Gobierno haga su trabajo y utilice cualquier resorte a su alcance para devolver a Marruecos a los 10.000 invasores, tal y como le reclamó el comisario de Asuntos Internos de la Comisión Europea Markus Lammert.

Y ahora, 27 días después, el Gobierno en su declaración de interés para la Seguridad Nacional, se pone de plazo hasta el 31 de diciembre para solucionarlo. ¡Tres meses! Cuando la ciudad autónoma no aguanta un día más.

Lo sucedido los días 30 y 31 de julio fue una declaración de guerra. No fue un movimiento fortuito, como ha dicho Margarita Robles. Y la prueba está en que hoy, un mes después, Marruecos está planteando oficialmente el debate sobre la soberanía de Ceuta, mientras el Gobierno empieza a pensar dónde mete a los 10.000 "migrantes". Soluciones entre las que no contempla, en ningún caso, devolverlos a Marruecos. Qué lejos queda el 2002 cuando una dotación de presa de la Gendarmería Real de Marruecos ocupó Perejil, y el Gobierno español reaccionó enviando a los Infantes de Marina sin pensárselo dos veces.

¿Qué harán los comercios que esperaban a que la tormenta pasara para reabrir sus negocios? ¿Qué harán los médicos y enfermeras que han estado doblando turno para atender el colapso al que ha sido sometido el servicio sanitario? Los padres que esperan la apertura de los colegios para dentro de dos semanas, ¿dejarán a sus hijos que vayan a clase? ¿Y qué hay de los planes de vida de los más de 80.000 ceutíes que viven una auténtica pesadilla durante el último mes? Se quedaron sin feria por la invasión, se quedaron sin parques, sin playas, sin calles. Se quedaron sin servicios sanitarios por la emergencia, se quedaron sin tranquilidad. Pues bien, hoy ya saben que parece que también pueden quedarse sin Navidad.

La olla a presión no aguanta más, lleva un mes pitando y puede estallar en cualquier momento. Ya lo advirtió Vivas. Sánchez juega con fuego con tal de no asumir su responsabilidad y plantar cara a Marruecos. ¿Aguantará Ceuta? La pregunta ya no es si aguantará, es cuánto.