Piden a la Audiencia Nacional que exija al CNI los informes que tenían antes de la invasión por las palabras de Robles

El partido Iustitia Europa ha presentado una ampliación de su denuncia ante la Audiencia Nacional en la que piden a la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, que exija los informes que tenía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo la primera oleada de la invasión migratoria realizada desde suelo marroquí hacia la ciudad autónoma de Ceuta.

La ministra de Defensa y responsable del CNI, Margarita Robles, ha comparecido este martes en el Congreso para informar acerca de la situación en Ceuta. En su intervención, la ministra del Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido al CNI, que, según ha dicho, hizo "la labor que les era y es exigible", es decir, la de "trasladar información al Gobierno" al respecto de la entrada masiva de inmigrantes a España. La titular de Defensa ha señalado a las redes sociales como instigadoras del "asalto masivo".

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el partido pide a la Audiencia Nacional que "libre oficio al Congreso de los Diputados para que remita certificación y transcripción oficial de la comparecencia de doña Margarita Robles Fernández" en la Comisión de Defensa y que se "requiera al Centro Nacional de Inteligencia para que, con observancia del régimen previsto en el artículo 5 de la Ley 11/2002, certifique la información de que disponía en relación con las convocatorias, concentraciones y movimientos detectados inmediatamente antes de los días 30 y 31 de julio, indicando cuándo fue conocida y a qué órganos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Delegación del Gobierno u otros organismos públicos fue comunicada".

De la misma forma, siguiendo las palabras de Robles, el escrito insta a la Audiencia Nacional que requiera tanto a la Delegación de Gobierno de Ceuta como al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y a la Guardia Civil que "incorporen las comunicaciones recibidas o dejen constancia de su existencia, fecha, contenido operativo esencial y actuaciones adoptadas tras su recepción".

"Lo que venimos a interesar es la constatación judicial de la existencia de la información, su contenido relevante para estos hechos, la fecha en que fue obtenida y transmitida, sus destinatarios institucionales y las actuaciones que siguieron a su recepción", justifica el partido, que apunta a las palabras de Robles como la certificación de la inacción por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

La Audiencia ya la admitió a trámite

La Audiencia Nacional ya abrió diligencias previas a causa de la denuncia primigenia y pidió información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Ucrif Central) para averiguar si la llegada masiva de inmigrantes durante los días 30 y 31 de julio se trató de una "acción concertada".

"No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable y la competencia de esta jurisdicción para conocer de los hechos", señaló el auto del Tribunal Central de Instancia Plaza Número 3, al que ha tenido acceso Libertad Digital.